EUROGAMES, IL “GIOCO DELLE PALLE” SCATENA L’IRONIA/ Doppi sensi e battutine sul web

Quinta puntata per Eurogames, il game show di Canale 5 che riporta in auge lo storico Giochi senza frontiere. Erano altri tempi, “quei” tempi, in cui i social non esistevano e nemmeno una tale libertà di espressione. Piuttosto che commentare la bravura dei performer o la prestanza dei concorrenti, oggi, qualcuno ha pensato bene di fare ironia a buon mercato sulle dinamiche di un certo gioco. La sfida in questione consisteva nel lanciare palline a un concorrente vestito da toro, a rievocare la passione della Spagna (una delle nazioni in gara) per la corrida e la tauromachia. Peccato solo che alcune delle espressioni usate dai conduttori si prestassero a una serie di doppi sensi e battutine che hanno a che fare con le “palle”, appunto. Il pubblico si è riversato in massa su Twitter, e da Twitter è partita e si è scatenata l’ironia generale. Più che di tweet sulle nazioni, il social network è pieno di spiritosaggini varie su questo equivoco.

Eurogames, il gioco delle palle fa ridere i social

Nella “manche delle palle”, i concorrenti di Eurogames erano chiamati a lanciare il maggior quantitativo possibile di palline rosse verso una persona vestita da toro. Il suo costume, fatto di velcro, avrebbe opportunamente “fermato” gli oggetti in questione. La persona nel costume doveva anche essere brava a schivare le palline gialle: se, infatti, quelle rosse permettevano alla nazione di guadagnare punti, il meccanismo era contrario per quelle di un altro colore. La telecronaca di Ilary Blasi e Alvin ha contribuito in larga parte ad alimentare l’ironia. Sarebbe bastato l’uso del vezzeggiativo (-ine), per evitare la tempesta di cattivo gusto a cui si è dato il via sul web. “In questo gioco è solo questione dì pa*le”, ha scritto per esempio un utente, mentre altri hanno risposto con delle semplici (ma eloquenti) risatine. Non è la prima volta che Eurogames viene commentato in questi termini: già in una delle scorse puntate, per “colpa” degli autori, i doppi sensi l’avevano fatta da padrona.

