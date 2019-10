EUROGAMES, QUINTA PUNTATA/ Pagelle: vince la Spagna, l’Italia scivola sul finale

Quinta puntata per Eurogames, il game show condotto da Ilary Blasi e Alvin in onda ogni giovedì su Canale 5. L’Italia, rappresentata da Parma, è stata la protagonista assoluta di questa puntata, almeno fin quando non si è lasciata soffiare il titolo di vincitrice dai cugini spagnoli. Questi ultimi, infatti, hanno fatto la loro remuntada proprio sul finale, quando il trionfo degli azzurri sembrava ormai scontato e quasi quasi “dovuto”. Ma niente è davvero dovuto, quando in ballo c’è una delle coppe più prestigiose dei giochi tra nazioni europee e chi gioca non ce la mette davvero tutta. Tutti i giochi sono difficili a modo loro, ma nessuno, forse, lo è più della scalata finale. Ed è proprio a questo punto, infatti, che gli italiani si sono “lasciati andare” (letteralmente), precipitando giù dal muro e dalla vetta della classifica. Peccato: come evidenziato da Ilary, sarebbe bastata un po’ di tecnica in più… Voto: 8.

Eurogames, quinta puntata: le prime tre posizioni

Mettendo da parte la delusione dell’Italia, c’è da onorare il merito della Spagna. Certo, a differenza nostra, gli spagnoli non hanno trionfato nella maggior parte dei giochi, ma la loro resta comunque una vittoria meritata. Nessun bluff per gli iberici, in una puntata di Eurogames in cui non sono mancate le scorrettezze. Si pensi, per esempio, al concorrente della Grecia, particolarmente svantaggiato da un getto d’acqua “troppo forte” nella gara iniziale. Quest’ultima nazione è stata poi premiata con 4 punti bonus. La loro prestanza ha fatto sì che guadagnassero nel giro di poche manche abbastanza punti da meritare il terzo posto. Divertente il contributo del conduttore greco, Lucas, che si diverte a “parlare” in italiano grazie a qualche appunto scritto sulle mani. Voto: 7.

Eurogames: dalla Divina Commedia all’Odissea

Delude decisamente la performance della Germania, che – se nelle altre puntate si era sempre distinta – in questa quasi non si riconosce. Sul serio: inizialmente, i tedeschi passano quasi inosservati, salvo poi riprendersi il loro spazio nella prova a tema Biancaneve. Ma anche in quella si fanno battere dagli italiani, dopo una corsa in un labirinto vestiti da nani e per di più sulle ginocchia. Quanto alle altre due nazioni, Russia e Polonia, anch’esse non brillano particolarmente nella quinta puntata. I polacchi spiccano in qualche gioco, salvo poi fare “figuracce” negli altri. I russi, al contrario, sono piuttosto costanti nella loro scarsa bravura. Anche in questo caso, i conduttori italiani stringono amicizia con quella straniera, che peraltro parla bene l’italiano e gli permette di fare “miniconversazione”. Voto: 6. Degna di nota, infine, la manche della Divina Commedia, in cui i concorrenti attraversano Inferno, Purgatorio e Paradiso vestiti da Dante e Virgilio. Più o meno simile la prova dei greci, con Ulisse che deve raggiungere Itaca e la sua Penelope.



