Eurogruppo: Mes-Recovery Fund-Bce/ “No conti sorvegliati”: ma rimane rischio trappola

Alle ore 15 di quest’oggi tornano a riunirsi i Ministri delle Finanze Ue nell’Eurogruppo che dovrebbe sancire ancora in videoconferenza l’accordo definitivo sulle linee di credito del Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes), la portata del Fondo Sure (cassa integrazione europea) e il piano Bei sugli investimenti per rilanciare l’economia già durante la crisi prodotta dal coronavirus. In ballo vi sono soprattutto i primi costi sanitari – diretti e indiretti – che i Paesi dell’Eurozona hanno dovuto stanziare per far fronte all’emergenza e si richiede una tempestività che finora la Commissione Europea, pur con tutti gli sforzi e le buone intenzioni, non è riuscita ad ottenere.

Il memorandum d’intesa del Mes nell’ambito della linea di credito a condizioni rafforzate dovrebbe essere nominato “Template response plan” con i ministri delle Finanze europei che dovrebbero dare il loro via libera a un meccanismo di sorveglianza ‘leggero’ per i Paesi che utilizzeranno i finanziamenti. Dopo le polemiche sorte a seguito dell’ultimo Consiglio Europeo del 23 aprile scorso, dove di fatto l’Italia ha firmato con Conte un’intesa da 540 miliardi con dentro il Salva-Stati (dopo aver più volte ribadito la contrarietà alla misura anti-coronavirus), l’Eurigruppo di oggi dovrà servire sia da trampolino di lancio per il piano MES-BEI-SURE-BCE dal 1 giugno (tranne gli aiuti Bce che di fatto sono gli unici già ad intervenire da settimane, tema tra l’altro dell’ultima sentenza della Corte Costituzionale tedesca che rischia di compromettere e non poco gli aiuti dell’Eurotower nei prossimi mesi) e sia impostare le tempistiche per il Recovery Fund, il piano presentato da Macron con l’aiuto di Conte e Sanchez per la nascita di un fondo di condivisione del debito creato dalla crisi coronavirus.

EUROGRUPPO VERSO L’ACCORDO

Secondo un documento circolato ieri ed emesso dalla Commissione Europea direttamente, il rischio di “trappola” di un Mes che presta soldi ai Paesi in difficoltà e poi però impone «sorveglianza rafforzata» sui conti di quello Stato, sarebbe definitivamente eliminato. La clausola era presenta nel piano siglato da Gualtieri nel precedente Eurogruppo e confermato da Conte nel Consiglio Ue di fine aprile, ma proprio dopo le tante polemiche sorte sulla possibilità di una “nuova Troika” come in Grecia, i commissari a Bruxelles hanno lavorato all’eliminazione di quella “possibilità”: «l’accesso al Mes per combattere l’emergenza sanitaria legata al coronavirus non avrà condizioni» hanno ribadito ieri nero su bianco il Presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno e i commissari Gentiloni e Dombrovskis.

L’unico elemento rimane il controllo sulle spese sanitarie dirette e indirette ma non vi sarà la “trappola” paventata da più di un’economista nelle scorse settimane davanti al piano di aiuti Ue sul coronavirus: «La sorveglianza rafforzata della Commissione europea sul modo in cui gli Stati membri utilizzano la linea di credito del Meccanismo europeo di stabilità dedicata alla pandemia coronavirus sarà molto molto leggera», ha spiegato però ieri all’Agi una fonte interna alla Commissione Ue, ribadendo poi dopo «la sorveglianza rafforzata probabilmente sarà parte del normale processo del semestre europeo e si concentrerà sull’uso del denaro per questioni legate alla sanità». Il “template response plan” (modello di piano di risposta) del Mes sarò unico e valido per tutti gli Stati membri dell’Eurozona, e includere una lista delle diverse spese eleggibili per la linea di credito.

MES RESTA UNA TRAPPOLA PER L’ITALIA?

Al netto di quanto verrà deciso oggi in Eurogruppo, di fatto un via libera per il credito del Mes e degli altri aiuti, resta ancora insoluto il tema Recovery Fund dopo le proteste anche dell’Italia sul fatto che non sia possibile ricevere la vera “potenza di fuoco” per aiutare l’economia Ue solo con il bilancio dell’Europa dal 2021 in poi. L’urgenza è immediata e su questo oggi Gualtieri e gli altri Ministri Ue inizieranno la discussione.

Le voci di protesta dalle opposizioni (non solo in Italia contro Conte, ma anche in Francia) sono diverse, ma ad agitare le acque negli ultimi giorni è stato un autorevole economista tedesco – tra i più in vista al Bundestag – che ha tratteggiato il piano “shock” della Germania per l’Italia e gli altri Paesi più indebitati con i conti pubblici: «introdurre una patrimoniale fino al 20% sulla ricchezza degli italiani e degli spagnoli», spiega Daniel Stelter su Manager Magazine, sottolineando poi in una intervista al Giornale «Per evitare una prospettiva alla Troika greca per l’Italia, Tutti i governi della zona euro dovrebbero riunire il debito del 75% del Pil pre-crisi in un fondo di rimborso del debito congiunto. Questo fondo sarebbe finanziato dalla Bce senza interessi e tutti i debiti del fondo non sarebbero più inclusi nel debito pubblico dei singoli paesi partecipanti».

Prendendo spunto dalle parole di Stelter, Fratelli d’Italia con la sua leader Giorgia Meloni ha lanciato l’allarme sulla vera trappola che potrebbe celarsi dietro al Mes, per l’appunto la patrimoniale sui risparmi degli italiani: «Si inizia col Mes e si potrebbe arrivare a una patrimoniale-monstre pari al 20%, imposta dalla Germania attraverso la Troika. […] Il grande obiettivo dei tedeschi è scritto in questi giorni su diversi loro quotidiani. Il loro ragionamento è sempre lo stesso: gli italiani hanno un alto debito pubblico, ma anche un alto risparmio privato. Dunque perché non si pagano il debito col loro risparmio? Un auterovole think tank diceva che se gli italiani fossero stati tassati tutti su patrimoni e risparmi tra il 14 e il 20% il debito italiano sarebbe sostenibile».

Portando alle estreme conseguenze il piano delineato da Stelter e ad altri funzionari tedeschi emersi già prima dello scorso Eurogruppo, la Meloni conclude a “Fuori dal Coro” «È uno scenario apocalittico ma ho il dovere di denunciarlo, mi assumo la responsabilità di quello che dico. Spero di non dovere mai dire ve lo avevo detto. Ma è la ragione per cui secondo noi di FdI il fondo salva-Stati è una trappola per topi».



