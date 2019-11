Eurojackpot/ Estrazione di oggi 1 novembre 2019: i numeri vincenti (44/2019)

Eurojackpot apre il mese di novembre con una nuova estrazione. E in quella di oggi, venerdì 1° novembre 2019, ci sono 65 milioni in palio per chi vorrà mettersi in sfida con gli altri Paesi che partecipano a questo gioco. L’autunno è cominciato alla grande con la nuova schedina: potete regalarla ad un amico o a chi amate, basta che scrivete nello spazio dedicato il suo nome. Se volete mettervi in gioco, in Ricevitoria trovate molti strumenti di gioco, oltre alla nuova schedina. E allora non dovete fare altro che scegliere i vostri numeri preferiti, consegnarla al Ricevitore convalidandola per 2 euro e poi sperare di vincere. Chi invece non ha tempo, può fare la propria giocata online. Giocare dunque è molto semplice: una volta messi in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10, bisogna solo sperare che la propria giocata entri tra le 12 categorie di vincita. Il 5+2 è ambito perché vale il montepremi, ma si arriva fino al 2+1.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI

La settimana scorsa in molti hanno sfiorato il montepremi. Nell’ultima estrazione di Eurojackpot infatti, sei schedine sono risultate vincenti per quanto riguarda il 5+1. Ognuna di loro ha fruttato 367mila euro circa per il fortunato vincitore. Ma non è andata male neppure a coloro che hanno centrato il 5+0. Il rammarico per non aver indovinato i due Euronumeri sarà stato grande, ma ancor più grande deve essere stata la soddisfazione per aver indovinato cinque numeri della combinazione fortunata. E questo perché così ognuna delle 5 schedine ha fruttato un premio di 155mila euro. Ci sono state poi 40 schedine fortunate per il 4+2, per vincite di 6.483,30 euro. Tra tutte queste vincite non ci sono schedine fortunate giocate in Italia. La vincita più alta realizzata con una schedina “azzurra” è infatti di 348,30. Si può fare decisamente meglio. E l’occasione arriva oggi, quindi buona fortuna!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI 1 NOVEMBRE 2019

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

