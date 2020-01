EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Oggi estrazione 10 gennaio: assalto al 5+2 (conc 2/2020)

Cinque numeri e due Euronumeri: è composta così la combinazione vincente di Eurojackpot. L’estrazione si è tenuta poco fa, quindi potete subito controllare i numeri e verificare la vostra giocata, sperando ovviamente sia tra le vincenti di oggi. Ve lo auguriamo, e non solo per il fatto che in palio ci sono 40 milioni di euro. Infatti ci sono altre ben 11 categorie per fare la differenza e aprire un nuovo capitolo della vostra vita. Così potete farvi sicuramente un grande regalo, ma potete anche dare una scossa al borsino italiano. La dea bendata è sempre molto generosa, ma dovete convincerla a far tappa nel nostro Paese. Non possiamo certo restare a guardare gli altri Paesi che mettono le mani sui bottini più ambiti! E allora prima di cenare, guardare un film o uno dei tanti programmi tv, prendetevi del tempo per controllare la vostra giocata, ma non fatevi distrarre, perché anche un piccolo errore può risultare tristemente decisivo. (agg. di Silvana Palazzo)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, OGGI 40 MILIONI IN PALIO

Il montepremi di Eurojackpot cresce in fretta, ma oggi potete fermare il contatore a 40 milioni di euro centrando il 5+2. Stasera, come ogni venerdì, è in programma infatti una nuova estrazione del concorso che mette in gioco 18 Paesi. Si tratta dunque di una grande occasione per dare una svolta alla propria vita. Se avete stilato una lista di buoni propositi per il 2020, l’eventuale vincita di oggi potrebbe aiutarvi a realizzare dei progetti che avete in mente. E dunque all’estrazione di oggi, 10 gennaio 2010, ci si approccia con nuove sensazioni, col vivido desiderio di voltare pagina. Ma anche con la consapevolezza che indovinare tutti i numeri vincenti della combinazione fortunata non è l’unica strada per il successo. Con Eurojackpot ci sono in ballo in tutti 12 categorie di vincita, da quella più importante con cui vincere appunto 40 milioni di euro al 2+1 con cui vincere una piccola somma consolatoria. Nel mezzo ci sono però premi molto interessanti.

EUROJACKPOT, ATTESA PER IL NUOVO CONCORSO

La settimana scorsa nessuno è riuscito a portare a termine l’assalto al montepremi di Eurojackpot con l’estrazione. Eppure ci sono state tre vincite importantissime: ci riferiamo a quelle del 5+1, con cui sono stati vinti 618mila euro. Non possono lamentarsi neppure coloro che hanno centrato nella prima estrazione dell’anno il 5+0. Ci sono state infatti quattro giocate fortunate, ognuna delle quali da 163mila euro. Scendiamo poi al 4+2, che invece è valso 6mila euro per i 36 fortunati che hanno indovinato appunto 4 numeri della cinquina e 2 Euronumeri. Nessuna di queste schedine fortunate però è stata giocata in Italia, che quindi oggi è chiamata a riscattarsi. L’importo più alto ottenuto con una giocata “azzurra” è di 272,60 euro. Oggi dunque l’approccio dei giocatori italiani è quello di riscattarsi. Il sogno resta quello di vincere i 40 milioni di euro in palio e per questo noi vi auguriamo buona fortuna!

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI 10 GENNAIO 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

4 – 14 – 25 – 34 – 49

EURONUMERI

4 – 9

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



