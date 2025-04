IL NUOVO SUPER MONTEPREMI DI EUROJACKPOT

Ammonta a 45 milioni di euro l’importo che si può vincere a Eurojackpot con l’estrazione di oggi, venerdì 11 aprile 2025. Questo il valore del Jackpot, quindi dei numeri vincenti che verranno estratti e che coinvolgeranno diversi Paesi europei, non solo l’Italia. Questo ci porta a soffermarci sui risultati dell’ultimo concorso per capire quali sono le quote della fortuna, iniziando così a farci un’idea su cosa potrebbe accadere stasera.

SUPERENALOTTO, 10eLOTTO, LOTTO, SIMBOLOTTO, EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi, 8 Aprile 2025

Se concentriamo il nostro mirino sull’Italia, allora scopriamo che non ci sono state vincite importanti e clamorose, perché l’importo più alto che è stato vinto è stato di quasi 340 euro con il 4+1. Nello specifico, sono state 13 le schedine fortunate in Italia, ma si tratta solo della quinta delle ben 12 categorie di vincita, infatti ce ne sono state molte altre per quanto riguarda i premi minori. Dunque, nell’appuntamento odierno con la fortuna bisogna cercare di rifarsi e di attirare la Dea bendata con maggiore convinzione.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 8 Aprile 2025

LE QUOTE DELLA FORTUNA DI EUROJACKPOT

Non scivoliamo troppo sui premi minori, ma risaliamo a quelli più ricchi, segnalandovi che nell’estrazione di martedì di Eurojackpot ci sono state due giocate che hanno sfiorato l’impresa. Infatti, non hanno conquistato il Jackpot per un solo Euronumero, quindi hanno centrato il 5+1 che è valso per ognuno di loro un gran bel premio, visto che parliamo di un bottino di quasi 724mila euro. Hanno fatto festa anche coloro che hanno indovinato 5 numeri della combinazione fortunata, ma nessuno dei due Euronumeri estratti, visto che hanno messo le mani su una vincita di circa 204mila euro.

SUPERENALOTTO, LOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO E 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Venerdì 4 Aprile 2025

In questo caso le schedine fortunate sono state 4. Più folta la platea per quanto riguarda il 4+2, che però non include nessuna giocata italiana: sono state 27 le vincite, ognuna delle quali vale poco meno di 5mila euro. Questi numeri sono senza dubbio interessanti, ma non sono quelli protagonisti di stasera, che stiamo per scoprire…

EuroJackpot n.30 del 11/04/2025

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–