EUROJACKPOT/ Estrazione di oggi 13 dicembre: i numeri vincenti (concorso 50/2019)

E se sotto l’albero di Natale ci fosse una bella vincita a Eurojackpot? Oggi è in programma una nuova estrazione che potrebbe regalarvi un premio importante non solo per le prossime festività, ma per i prossimi mesi e anni. In palio infatti ci sono 10 milioni di euro che potrebbero cambiare la vita di chi riuscirà a indovinare i numeri vincenti. Come è accaduto a chi ha centrato il 5+2 la settimana scorsa, quando il fortunato vincitore ha conquistato 23 milioni di euro. Ma è andata bene anche a coloro che hanno centrato il 5+1 da 477mila euro per ognuno dei quattro fortunati possessori della schedina fortunata. E c’è il 5+0 che ha poi premiato sette giocate con una vincita di 96mila euro per ognuna. Ma tra questi premi non ce n’è uno relativo ad una schedina giocata in Italia. Bisogna infatti scendere al 4+2, che ad un italiano ha fruttato un premio di quasi quattromila euro. Ma con Eurojackpot ci sono 12 categorie di vincita, quindi attenzione all’estrazione di oggi.

OGGI NUOVA ESTRAZIONE EUROJACKPOT

Vincere grazie ad un’estrazione di Eurojackpot non è solo possibile, ma è accaduto anche in Italia. Oggi ad esempio negli uffici Sisal di Milano si è presentato il fortunato vincitore che l’8 novembre scorso ha realizzato il 5+1, vincendo 931mila euro grazie ad una combinazione fortunata giocata in un punto vendita Sisal di Chiavari, in provincia di Genova. Il fortunato ha raccontato di aver appuntato la sua giocata il giorno prima su un foglio di carta, che ha poi usato per partecipare all’estrazione. Su Internet ha poi scoperto di aver vinto, quindi ha condiviso la sua gioia con i genitori che hanno mantenuto con lui il segreto della sua vittoria. Inoltre, loro hanno tenuto al sicuro la ricevuta che ha consegnato oggi. «Per quanto uno si possa sforzare, è stato impossibile prendere sonno la sera stessa della scoperta della vincita perché il sonno è interrotto da migliaia di pensieri».

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI 13 DICEMBRE 2019

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

