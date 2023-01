Eurojackpot: estrazione di oggi 13 gennaio/ Numeri vincenti del concorso 4/2023

EUROJACKPOT: L’ESTRAZIONE DEL 13 GENNAIO 2023

Siamo giunti finalmente al quarto appuntamento del 2023 con l’Eurojackpot, il cui premio in palio cresce di giorno in giorno. Compreso tra i 10 e i 120 milioni, oggi, 13 gennaio, il montepremi sarà di 51 milioni. Nella speranza che questa quarta estrazione del 2023 possa finalmente far segnare gli ambiti 5+2 punti per accedere al montepremi massimo ad un giocatore italiano, ricordiamo che partecipare è semplicissimo!

Infatti, per giocare all’Eurojackpot basterà scegliere i propri numeri, piazzando la scommessa ed attendendo una delle due estrazioni settimanali. I numeri da scegliere sono 5, compresi tra l’1 e il 50, ed in più bisognerà scegliere anche 2 Euronumeri compresi tra l’1 e il 12. Il costo della scommessa è di appena 2 euro ed ogni settimana permette di accedere a ricchi premi, che saranno assegnati a chiunque indovinerà anche solo una parte dei 7 numeri estratti. I punti massimi sono, intuitivamente 5+2, mentre il premio minore in palio nell’Eurojackpot viene assegnato indovinando 2+1 punti. La singola scommessa, inoltre, può essere utilizzata per un totale di 10 estrazioni consecutive, mentre gli indecisi potranno anche farsi assegnare 7 numeri casuali da giocare.

QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO EUROJACKPOT

Nell’ambito dell’Eurojackpot ricordiamo che le estrazioni sono due a settimana, una il martedì e l’altra il venerdì. Vengono fisicamente fatte a Helsinki ed infatti questo gioco, come fa intuire il nome, è esteso a tutti i paesi europei, non solamente all’Italia. L’ultima estrazione, quella di martedì 10, ha visto uscire la sequenza: 9 – 16 – 27 – 41 – 45, mentre i due Euronumeri erano 1 e 4.

Da inizio 2023 in tutta Europa, nel contesto dell’Eurojackpot non è stato segnata nessuna vittoria da 5+2, e la stessa tendenza è stata confermata anche nell’estrazione di martedì 10. Sono stati, però, assegnati 391.350 premi, per un totale di 7.092.148 euro assegnati. Le vincite da 5+1 sono state in totale 3 in tutta Europa, per un valore di 369.980,50 euro l’una, così come sono stati segnati vinti anche tre premi da 5+0 dal valore di 208.651,80 euro. 26 giocatori hanno vinto 3.971,10 euro l’uno indovinando 4+2 punti, mentre tutti i punteggi inferiori hanno assegnato premi complessivamente minori ai 300 euro l’uno. La combinazione 2+1, vinta da 256.507 giocatori nell’ultima estrazione dell’Eurojackpot, valeva 10,20 euro.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 13 GENNAIO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)euro











