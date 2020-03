EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi 13 marzo: corsa al 5+2 (conc 11/2020)

Anche i numeri della nuova estrazione di Eurojackpot sono stati appena resi noti in attesa di conoscere se i fortunati giocatori di tutta Europa, compresi quelli italiani, sono riusciti nell’obiettivo di centrare la fatidica combinazione. I cinque numeri più i 2 Euronumeri sono da qualche minuto visionabili in fondo a questa pagina pronti per essere verificati dai numerosi appassionati del gioco che, come ogni settimane, anticipa il weekend regalando nuove sperante e migliaia di concorrenti. Ad unire in questo delicato momento l’Europa è soprattutto il numero sempre crescente di casi positivi al Coronavirus, ma sarebbe invece bello poter parlare di vincite comuni tra i vari Paesi. Ora più che mai ci rendiamo conto di quanto il denaro possa assumere un valore del tutto secondario rispetto alla salute, eppure per molti giocatori Eurojackpot potrebbe rappresentare l’occasione per poter compiere un gesto di solidarietà importante, magari pensando al prossimo grazie alle tante campagne di raccolta fondi da destinare agli ospedali che sono da giorni attive… (Aggiornamento di Emanuela Longo)

ATTESA PER LA NUOVA ESTRAZIONE

È di 61 milioni di euro il montepremi di Eurojackpot per l’estrazione di oggi, venerdì 13 marzo 2020. Un bottino incredibile per una sfida che unisce l’Europa in un momento così delicato a causa dell’epidemia di Coronavirus. Ma questo concorso potrebbe rappresentare anche un’occasione di condivisione in questa fase complicata, anche a livello globale. Visto che bisogna restare a casa per contrastare la diffusione del contagio, potete giocare online per partecipare all’estrazione di oggi. Del resto, questo gioco, sempre milionario, è molto semplice: dovete scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro. Poi si attende il momento dell’uscita dei numeri vincenti, quindi sperare di entrare in una delle 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1. Ovviamente l’obiettivo per chi partecipa all’estrazione di Eurojackpot, è centrare la prima, il 5+2, con cui si può vincere il Jackpot milionario europeo.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: MONTEPREMI E VINCITE

La settimana scorsa non è stato centrato il 5+2, ma il montepremi distribuito è stato di 26.660.014,00 euro. Ci sono state infatti vincite importanti: nello specifico ben due 5+1, che sono valsi 1.133.050,50 euro per ognuno dei fortunati. Hanno fallito l’assalto a Eurojackpot per un solo Euronumero dei due estratti, però hanno potuto fare festa grazie a questa vincita. E poi ci sono stati tre 5+0, ognuno da 266mila euro circa. In nessuno di questi casi c’è stata però una vincita realizzata con una schedina giocata in Italia. E così per il 4+2 che è valso 5.126,90 euro a ciascun fortunato. Il premio più alto vinto con una schedina “italiana” è stato di 308,40 euro. Soldi che fanno sicuramente comodo in questo periodo difficile. Ma le categorie di vincita sono 12, quindi il consiglio ogni volta che c’è un’estrazione di Eurojackpot è di controllare bene i numeri vincenti e poi le quote del concorso.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI 13 MARZO 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

1 – 17 – 29 – 39 – 42

EURONUMERI

7 – 8

7 – 8

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



