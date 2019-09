Eurojackpot/ Estrazione di oggi 13 settembre 2019: i numeri vincenti! (conc 37/2019)

Arriva venerdì ed è tempo di Eurojackpot. Oggi è in programma una nuova estrazione nella quale il 5+2 vale ben 32 milioni di euro. Il montepremi non è record, ma è in grado di cambiare la vita. Non a caso è partita la caccia ai numeri vincenti per il concorso odierno. Del resto vincere non è impossibile. Se il bottino è a quota 32 milioni è perché è salito dopo il 5+2 centrato nelle scorse settimane. Questo è un gioco sempre milionario, quindi quando viene indovinata la combinazione fortunata si riparte da 10 milioni di euro. La settimana scorsa nessuno ha centrato i numeri vincenti, ma ci sono state comunque vincite importanti. Pensiamo ad esempio a coloro che hanno centrato il 5+1. Possiamo solo immaginare il rammarico per il fatto di non aver centrato l’Eurojackpot per un solo Euronumero, ma il fortunato ha comunque messo le mani su poco meno di 1,8 milioni di euro. Siamo certi che la delusione sarà sparita alla velocità della luce…

ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI

Perché a Eurojackpot si può vincere pur non indovinando tutta la combinazione fortunata? Semplice: ci sono 12 categorie di vincita. Quella più ambita è il 5+2, ma le altre sono comunque interessanti. Pensiamo ai sei fortunati che hanno centrato il 5+0 venerdì scorso. Ognuno di loro ha vinto 105mila euro. Hanno festeggiato anche coloro che hanno realizzato il 4+2. In questo caso le schedine vincenti sono 35, ognuna delle quali ha fruttato 6mila euro. Le altre categorie propongono premi minori, come i 328,50 euro vinti con il 4+1. Questa peraltro è la vincita più alta realizzata in Italia. Delle 578 schedine fortunate, 10 sono state giocate nel nostro Paese. Ma non ci stancheremo mai di invitarvi a controllare bene le vostre giocate, come appunto dovrete fare oggi, venerdì 13 settembre 2019, perché si può vincere indovinando anche solo due numeri e un Euronumero. E allora massima attenzione anche stasera con Eurojackpot.

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI 13 SETTEMBRE 2019

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti del concorso di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



