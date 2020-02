Eurojackpot/ Estrazione di oggi 14 febbraio: i numeri vincenti (concorso 7/2020)

Eurojackpot oggi torna protagonista con una nuova estrazione. Proprio nel giorno in cui si festeggia San Valentino 2020 potrebbe arrivare una vincita di 10 milioni di euro. La speranza è di riuscire a fare bis col 5+2: venerdì scorso infatti è stato centrato, quindi sono stati vinti ben 90 milioni di euro. Di conseguenza il montepremi è ripartito da 10 milioni di euro. Si tratta comunque di un gran bel bottino, che può fare senza dubbio comodo, e non solo per un bel regalo al partner. In Italia c’è voglia di ripetersi stasera dopo quanto fatto la settimana scorsa: sono stati centrati un 5+1 e un 5+0. Il nostro Paese ha trionfato all’Eurojackpot dunque con una fortuna al quadrato: oltre un milione di euro a Torino, mentre oltre 91mila euro a Cantù, in provincia di Como. Visto che Carnevale è nell’aria, potete salire di nuovo sul carro dei vincitori. Non è infatti finita, la corsa dell’Eurojackpot riparte…

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE OGGI: ITALIA SUL PODIO VENERDÌ SCORSO

L’Italia non è stata sola a far festa con Eurojackpot venerdì scorso. Sono state registrate altre 13 vincite per la categoria 5+1: lo stesso risultato milionario è stato ottenuto dalla Germania (10), Danimarca (1), Ungheria (1) e Finlandia (1). Altrettanti sono stati i 5+0 nel resto d’Europa: ad aggiudicarseli la Germania (9), la Norvegia (2), la Slovenia (1) e la Slovacchia (1). È andata sicuramente bene alla Germania, visto che lì c’è stato pure il 5+2 da 90 milioni di euro. Ma non c’è nulla da temere, perché il montepremi è ripartito e quindi per conquistarlo bisogna tornare a giocare. La Dea Bendata a chi darà il suo bacio fortunato nel giorno di San Valentino per l’Eurojackpot? Giocare del resto è semplice: bisogna scegliere e indovinare 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10. La giocata può essere fatta in ricevitoria, online o dall’app ufficiale, se non volete uscire di casa e preferite modalità più “moderne”.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI 14 FEBBRAIO 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invit



© RIPRODUZIONE RISERVATA