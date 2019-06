Eurojackpot/ Estrazione di oggi, 14 giugno 2019: numeri vincenti (conc n 24/2019)

Nuova estrazione di Eurojackpot, in programma per oggi, venerdì 14 giugno. Siamo giunti al concorso numero 24 della lotteria europea che tiene banco ogni venerdì e che dispone di un montepremi minimo di 10 milioni di euro. La scorsa settimana era fermo a ben 42 milioni ma nessuno è riuscito ad accaparrarsi l’ambito 5+2. Questa settimana, invece, il jackpot ha raggiunto quota 54 milioni, continuando così a raggiungere vette vertiginose. Nessuno, nelle ultime settimane, è riuscito a centrare la combinazione vincente rappresentata da cinque numeri fortunati e da due Euronumeri. La nuova occasione per sfidare la Dea Bendata si ripresenterà tra qualche ora e le opportunità come sempre saranno numerose! Basti pensare che sono ben 12 le categorie di vincita, quindi oltre al ricchissimo primo premio, ce ne saranno di molti altri altrettanto interessanti. Basti pensare che solo la scorsa settimana in tre giocatori (nessuno dei quali però italiano) centrando il 5+1 ha ottenuto un gruzzoletto di tutto rispetto pari a 668.167 euro!

Prima di lasciarvi all’attesa logorante in vista della nuova estrazione Eurojackpot, diamo uno sguardo all’ultimo concorso ed alle vincite che ha fatto registrare. Come detto, nessuno ha intercettato l’intera combinazione con il 5+2 ma in tre fortunatissimi hanno indovinato i 5 della combinazione vincente ed un solo Euronumero. Cinque, in tutto, i concorrenti europei (anche in questo caso nessun italiano) che con il 5+0 si sono portati a casa l’interessante cifra di oltre 141,4 mila euro. Un solo italiano (dei 38 fortunati) ha centrato invece il 4+2 ottenendo la vincita di 6205 euro, mentre in 12 giocatori nostrani hanno guadagnato 276 euro con il 4+1. Appena 120,20 euro per i 20 giocatori italiani che hanno individuato il 4+0 mentre man mano che si scende giù fino al 2+1 le vincite sono state sempre più esigue. Ma non c’è da perdersi d’animo! Questa sera ci sarà una nuova occasione per festeggiare e lasciarsi baciare dalla fortuna.

