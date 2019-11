Eurojackpot/ Estrazione di oggi 15 novembre 2019: numeri vincenti (concorso 46/2019)

Montepremi super per l’estrazione di oggi di Eurojackpot. I numeri vincenti del concorso di venerdì 15 novembre 2019 valgono infatti 90 milioni di euro. Questo bottino ha raggiunto il suo valore massimo: una volta arrivato a questo livello, il Jackpot non cresce, ma resta tale fino a quando non viene vinto. In tal caso si ripartirà poi da 10 milioni di euro. Ma restiamo concentrati sul presente, fatto anche di giocate speciali. Potete infatti richiedere una schedina personalizzata a tema “Un super Jackpot” per provare a indovinare la combinazione vincente e provare a centrare il 5+2. L’Italia è pronta a giocarsi le sue carte, forte anche del risultato della settimana scorsa, quando in provincia di Genova è stato realizzato un 5+1 che ha sfiorato il milione di euro. Un risultato a dir poco eccezionale. La speranza è che anche questo sia un venerdì di “fuoco”, a differenza di quanto emerge dalle previsioni meteorologiche.

Oggi con l’estrazione di Eurojackpot arriva un’altra occasione d’oro per l’Italia. Un giocatore venerdì scorso ha indovinato la combinazione estratta e uno dei due Euronumeri, vincendo così 931mila euro. La schedina fortunata è stata giocata in un punto vendita Sisal di Chiavari. Grazie a questa vincita il fortunato giocatore potrà realizzare i suoi desideri. Ma ce ne sono tanti altri che si approcciano alla nuova estrazione con gli stessi obiettivi. Con la consapevolezza che ci sono altri 17 Paesi europei coinvolti nel nuovo appuntamento con Eurojackpot. Infatti la settimana scorsa hanno centrato il 5+1 anche Germania e Danimarca, che hanno ottenuto così lo stesso obiettivo. Sono state tredici invece le vincite realizzate per la categoria 5+0 che ha premiato Germania, Polonia, Danimarca, Finlandia, Olanda, Islanda, Norvegia e Spagna, con 75mila euro per ciascuna schedina vincente. Pronti allora per stasera? Buona fortuna con Eurojackpot!

