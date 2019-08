Eurojackpot/ Estrazione di oggi 16 agosto: i numeri vincenti (conc n 33/2019)

C’è Eurojackpot pronto a ricoprire di milioni di euro gli appassionati di questo gioco che ogni venerdì unisce ben 18 Paesi europei. Sono infatti 75 quelli in palio oggi, con la nuova estrazione. Ora che il montepremi record del Superenalotto è stato vinto, ci si può focalizzare su quello messo in palio da questo gioco. Ma indovinare i numeri vincenti non è facile: bisogna centrare la combinazione fortunata per centrale il 5+2 da 75 milioni di euro. E quindi non è concesso alcun margine di errore. Ma se ne commettete qualcuno, potreste comunque raccogliere una bella vincita. Pensate a coloro che venerdì scorso hanno indovinato tutti i cinque numeri della combinazione vincente, ma solo uno dei due Euronumeri. Sono stati beffati per quanto riguarda il 5+2, ma hanno messo le mani sul premio riservato al 5+1. Ed è tutt’altro che misero: parliamo di poco più di 1,1 milioni di euro. Ed è riservato a due vincitori.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI

Non è andata male neppure a coloro che nell’ultima estrazione di Eurojackpot hanno centrato il 5+0: gli otto fortunati hanno infatti fino 102mila euro ciascuno. Ma tra questi di cui vi abbiamo parlato finora non c’è neppure uno che ha vinto con una schedina giocata in Italia. Bisogna scendere al 4+2 per trovare tre giocate fortunate che hanno tinte azzurre: ognuno dei possessori ha vinto 5.447,20. Ma non finisce qui, perché le categorie di vincita sono ben 12. E questa è una delle tante ragioni per le quali bisogna fare molto attenzione nel controllo dei numeri vincenti dopo l’estrazione di Eurojackpot. Niente va lasciato al caso, perché una bella vincita potrebbe essere davvero dietro l’angolo. Non avete ancora giocato i vostri numeri? Basta scegliere almeno 5 numeri su 50 e almeno 2 Euronumeri su 10 per partecipare all’estrazione. E ricordate che il concorso è settimanale ed è in programma ogni venerdì sera alle ore 20.00. Buona fortuna allora!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

Euronumeri: –

(I numeri vincenti del concorso di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



