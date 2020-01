Eurojackpot/ Estrazione di oggi, 17 gennaio: i numeri vincenti (concorso 3/2020)

Ci sono 53 milioni di ragioni per partecipare all’estrazione di Eurojackpot e sono tante quante gli euro in palio. Oggi è infatti in programma un nuovo concorso, come ogni venerdì. Abbiamo a che fare dunque col terzo montepremi per quanto riguarda la classifica europea: è dietro Euromillions e Superenalotto. Si tratta però di un bottino comunque molto importante, può fare decisamente la differenza e cambiare la vita dell’eventuale vincitore. Basta indovinare i numeri vincenti con cui viene composta la combinazione fortunata. Ma la dea bendata è particolarmente generosa grazie a questo gioco, visto che ci sono ben 12 categorie di vincita. E questo vuol dire che si può diventare ricchi pur facendosi scappare qualche numero della combinazione vincente. Pensiamo ad esempio ai due che venerdì scorso hanno centrato il 5+1. Per un solo euronumero hanno fallito l’assalto all’Eurojackpot, ma hanno vinto un milione di euro ciascuno circa.

EUROJACKPOT, VERSO IL NUOVO CONCORSO

Con Eurojackpot sono stati vinti anche 81mila euro la settimana scorsa. Ci sono riusciti coloro che hanno indovinato i cinque numeri vincenti della combinazione fortunata. Niente Euronumeri, ma una gran bella vincita. In questo caso le schedine fortunate sono state nove. Tra queste importanti vincite non ce n’è neppure una ottenuta con una schedina giocata in Italia. L’importo più alto ottenuto con una giocata “azzurra” è stato infatti di 4.440,20 euro. E allora l’estrazione di oggi di Eurojackpot rappresenta anche l’occasione per riportare in alto il nostro Paese in questa corsa col resto d’Europa. Giocare è molto semplice: basta scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro. Potete giocare in ricevitoria, ma se non avete tempo di recarvici allora potete effettuare la vostra giocata online. Quel che vi serve, oltre ai numeri, è tanta fortuna. E noi ve ne auguriamo tanta.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI 17 GENNAIO 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



