Eurojackpot/ Estrazione di oggi 18 ottobre 2019: i numeri vincenti (concorso 42/2019)

È arrivato a 39 milioni di euro il montepremi di Eurojackpot. Come ogni venerdì, oggi venerdì 18 ottobre 2019 è in programma una nuova estrazione. E l’Italia ha voglia di infiammare il concorso odierno per tornare protagonista in questo gioco che vede protagonisti ben 18 Paesi europei. Il premio più alto vinto la settimana scorsa con una schedina giocata in Italia è di poco meno di tremila euro, quindi c’è davvero bisogno di dare una scossa. Partiamo dalle basi, soprattutto per chi vuole cimentarsi per la prima volta. Giocare a Eurojackpot è molto semplice: vanno messi in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro. E poi bisogna solo aspettare l’estrazione nella speranza di avere la giocata vincente per una delle 12 categorie di vincita. Il maxi Jackpot si ottiene col 5+2, indovinando tutti i numeri vincenti, ma si può ottenere una vincita fino al 2+1, quindi massima attenzione dopo l’estrazione ai numeri della vostra schedina.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI

Le somme in ballo sono da capogiro a Eurojackpot. Non ci riferiamo solo al montepremi ricchissimo. Pensiamo ad esempio a quanto accaduto venerdì scorso, quando ci sono state vincite importanti anche se nessuno ha centrato il 5+2. Ci sono stati ben due 5+1, quindi due giocate che hanno fallito la grande impresa per un solo Euronumero. Eppure hanno festeggiato la vincita di 904mila euro ciascuno. Chi invece ha centrato il 5+0 ha potuto fare festa perché la giocata ha fruttato 248mila euro circa. In questo caso le schedine fortunate sono state cinque. E poi ci sono i 4+2 da poco meno di tremila euro. Tra le 71 schedine fortunate ce ne sono due giocate in Italia, ma si può fare senza dubbio meglio. Attenzione però perché ci sono appunto altre 8 categorie di vincita da tenere presente. E allora fantasticate su come spendere l’eventuale vincita in queste ore che vi separano dall’estrazione di Eurojackpot, ma poi massima attenzione!

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI 18 OTTOBRE 2019

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

