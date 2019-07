Eurojackpot/ Estrazione di oggi 19 luglio 2019: i numeri vincenti (conc n 29/2019)

Nuova estrazione di Eurojackpot, in programma per oggi, venerdì 19 luglio 2019. Siamo giunti al concorso numero 29 ed in vista del weekend in tanti sperano di poter cominciare al meglio le proprie ferie estive, magari con una vincita degna di nota! La combinazione fortunata di oggi vale poco più di 19 milioni di euro, due milioni in più rispetto alla scorsa settimana, dove ancora una volta nessun concorrente europeo era riuscito nell’impresa di sfondare il muro del 5+2. Un montepremi che dunque aumenta sempre di più accendendo le speranze di coloro che, come ogni venerdì, restano in attesa di scoprire la combinazione fortunata in grado di cambiare la propria vita. Anche stasera, dunque, siamo pronti a rendervi partecipi dei nuovi numeri estratti, nella speranza che sia proprio un concorrente italiano a raggiungere il premio più alto messo in palio. Esistono infatti ben 12 categorie di premi e le possibilità di potersi accaparrare un bel gruzzoletto, dunque, non mancano! Oltre alla più ambita rappresentata dal 5+2, quelle immediatamente successive possono comunque rappresentare un ottimo premio di consolazione. E dunque, perchè non tentare la fortuna e sperare che la Dea Bendata possa essere, in questa sera di luglio, dalla vostra parte?

ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI

Con Eurojackpot non si vince solo centrando il fatidico 5+2. Sebbene questa sia la vincita più alta messa in palio, le occasioni per festeggiare saranno comunque molteplici. Un esempio? Nel passato concorso in tre hanno centrato il 5+1 (nessuno in Italia) del valore di 540 mila euro! Non male anche il 5+0 andato nelle tasche di due fortunati concorrenti europei (anche questa volta non italiani), che si sono portati a casa 286 mila euro. Il primo italiano a festeggiare è stato il solo che tra i 32 europei ha centrato il 4+2 del valore di quasi 6 mila euro. Da quel punto in giù i premi hanno avuto un valore inferiore: il 4+1 è stato intercettato da 13 italiani da 349 euro; 24 coloro che con il 4+0 hanno guadagnato 154 euro, mentre i 26 concorrenti nostrani che hanno indovinato il 3+2 hanno ottenuto 76 euro. Gli altri premi sono stati certamente inferiori ma hanno dato la possibilità di poter vivere per un istante il brivido della vittoria, che stasera potrebbe concretizzarsi in qualcosa di più concreto.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

Euronumeri: –

(I numeri vincenti del concorso di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA