Eurojackpot/ Estrazione di oggi 2 agosto: i numeri vincenti! (conc n 31/2019)

È salito a 48 milioni di euro il montepremi di Eurojackpot, che torna oggi con una nuova estrazione. È il primo concorso di agosto e la speranza dei giocatori è che questo nuovo mese si riveli subito generoso. Il Jackpot non è ai livelli del Superenalotto, ma si tratta di un bottino comunque straordinario. Tra l’altro è un gioco che regala ricche vincite anche a chi non indovina tutti i numeri vincenti. Pensiamo a coloro che hanno realizzato il 5+1 la settimana scorsa: hanno vinto 307mila euro. Lo stesso importo che è stato riservato a coloro che hanno centrato il 5+0, ma questo per una ragione ben precisa. La platea dei vincitori del 5+1 è stata maggiore rispetto all’altra categoria: 6 contro 2, quindi il bottino era da dividere in più parti. Sono andati invece seimila euro circa a coloro che invece hanno centrato il 4+2. In questo caso le schedine risultate vincenti sono state 34. Tra queste però nessuna giocata in Italia.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI

Il nostro Paese è chiamato dunque a migliorarsi in occasione dell’estrazione di oggi di Eurojackpot. La vincita più alta realizzata con una scheda giocata in Italia è stata di 296,20 euro. Un magro bottino visto quanto si può vincere con questo gioco. Ci si può riscattare oggi con la nuova estrazione. La sfida dunque con gli altri Paesi europei riparte: sono ben 18 in tutto quelli che partecipano a questa sfida che garantisce un primo premio sempre milionario. E pensare che giocare a Eurojackpot è molto semplice. Basta scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro. Poi non dovete fare altro che giocarli e sperare nella vittoria. Ricordate che ci sono 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1, quindi fate attenzione dopo l’uscita dei numeri vincenti, perché si può trionfare anche senza beccare tutta la combinazione fortunata. Non avete ancora giocato la vostra schedina? Potete ancora farlo in ricevitoria e online.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

Euronumeri: –

(I numeri vincenti del concorso di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



