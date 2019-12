Eurojackpot/ Estrazione di oggi 20 dicembre: i numeri vincenti (concorso 51/2019)

Eurojackpot torna con una nuova estrazione oggi, venerdì 20 dicembre. Potrebbe essere una buona occasione per anticipare le feste di Natale, visto che in palio ci sono 10 milioni di euro. Il montepremi è infatti ripartito dopo la vincita della settimana scorsa: in Germania è stato realizzato un 5+2 che ha fruttato una vincita di poco meno di 10,5 milioni di euro. Un bottino incredibile che oggi potrebbe essere vostro. Noi ve lo auguriamo, così potreste portare in Italia l’Eurojackpot. In effetti c’è voglia di riscatto nel nostro Paese, visto che l’ultimo concorso non è andato benissimo. La vincita più alta realizzata con una schedina giocata in Italia è stata di 306,60 euro grazie al 4+1. Si può fare senza dubbio meglio, potrete provarci oggi con la nuova estrazione. Sarebbe sicuramente un bel modo per arrivare al Natale e chiudere l’anno nel migliore dei modi. Ma attenzione: le categorie di vincita sono 12, quindi le strade per il successo sono diverse.

OGGI NUOVA ESTRAZIONE EUROJACKPOT

L’esempio lampante arriva dalle quote dell’ultima estrazione di Eurojackpot. Vi abbiamo parlato del ricchissimo 5+2, ma ci sono stati ben tre 5+1, ognuno dei quali ha fruttato un premio di 607mila euro. Due di queste vincite sono state realizzate in Spagna, l’altra in Repubblica Ceca. Sono andati invece 321mila euro ad ognuno dei due fortunati vincitori col 5+0. Anche in questo caso ha trionfato la Germania. E poi ci sono state ben 45 giocate fortunate per il 4+2 da 4.762,40 euro, ma il viaggio tra le quote arriva fino al 2+1, quindi fate attenzione in fase di verifica della vostra giocata. Giocare comunque è decisamente più semplice: basta scegliere in gioco 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro, in ricevitoria e online. Poi dovrete lasciare spazio alla fortuna: sarà infatti la dea bendata a decidere se la vostra giocata sarà vincente o meno. Voi però fatevi trovare pronti per l’appuntamento di oggi con Eurojackpot!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI 20 DICEMBRE 2019

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

