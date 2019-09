Eurojackpot/ Estrazione di oggi 20 settembre 2019: i numeri vincenti (conc 38/2019)

Eurojackpot torna protagonista oggi, 20 settembre 2019. Come ogni venerdì, riecco una nuova estrazione. Stasera però in palio ci sono 44 milioni di euro. Per vincerli bisogna centrare il 5+2, impresa che è stata sfiorata la settimana scorsa da quattro persone. Sono quelle che hanno fallito l’assalto per un solo Euronumero. Ma hanno avuto modo di consolarsi grazie al 5+1 che hanno realizzato. Ognuna di queste giocate ha fruttato un premio di 506mila euro. Un gran bel bottino per cancellare la delusione del mancato 5+2. È andata bene pure a coloro che hanno indovinato i cinque numeri vincenti, ma non i due Euronumeri. Le giocate fortunate sono state sette per il 5+0, ognuna delle quali ha permesso ai possessori di conquistare un premio di 102mila euro circa. Tra queste vincite però non ce n’è nessuna legata ad una giocata italiana, quindi quella di stasera deve essere l’estrazione di Eurojackpot del riscatto.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI

La vincita più alta di Eurojackpot della scorsa settimana per quanto riguarda le giocate italiane è stata quella di 231,30 euro, ottenuta con il 4+1. C’è la necessità di invertire la rotta con il concorso di oggi. Chi non ha confidenza con questo gioco sarà rassicurato dal fatto che giocare è semplice. Basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro. Poi bisogna attendere il momento dell’estrazione e sperare di aver centrato una delle 12 categorie di vincita, che vanno dal 5+2 al 2+1. E la prima è quella indispensabile per il jackpot milionario europeo. Se non avete modo di recarvi in ricevitoria per giocare la vostra schedina, sappiate che si può partecipare all’estrazione di Eurojackpot giocando online. Del resto i tempi cambiano e i giochi si adattano restando al passo… Ma anche voi dovete farvi trovare pronti, quindi buona fortuna!

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI 20 SETTEMBRE 2019

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti del concorso di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



