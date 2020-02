Eurojackpot/ Estrazione di oggi 21 febbraio: i numeri vincenti (concorso 8/2020)

Sono 23 i milioni di euro in palio nell’estrazione di Eurojackpot. Oggi, 21 febbraio 2020, è infatti in programma un nuovo appuntamento con la fortuna, come accade del resto ogni venerdì. Ma questi ultimi concorsi si stanno rivelando particolarmente fortunati per i giocatori italiani. Pensiamo all’ultima estrazione: venerdì scorso sono stati vinti oltre 108mila euro in Emilia Romagna. E quindi febbraio prosegue col vento in poppa, perché per la seconda settimana consecutiva l’Italia ha messo le mani su un altro 5+0, stavolta a Ferrara. E dunque è stato un dolce San Valentino per il fortunato. Non possiamo sapere se abbia una dolce metà, ma di sicuro ha festeggiato in coppia col punto vendita della città degli Estense. Ma la Dea bendata, forse con la complicità di Cupido, ha fatto un bel giro in Europa. Anche se nessuno ha centrato il 5+2, sono state registrate infatti molte altre vincite.

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE OGGI: ITALIA SUL PODIO VENERDÌ SCORSO

Come l’Italia, nell’ultima estrazione di Eurojackpot hanno festeggiato anche Germania (2), Danimarca (1), Polonia (1) e Finlandia (1), che col 5+0 hanno vinto per la precisione 108.996,30 euro ciascuno. Ma ci sono state comunque tre vincite ancor più importanti: sono quelle del 5+1. Per un solo Euronumero hanno fallito l’impresa, ma possono “consolarsi” con la somma di 617.646,20 euro. I Paesi premiati con le vincite del 5+1 sono Germania, Croazia e Finlandia. L’Italia spera oggi di festeggiare ancora, magari conquistando la bellezza di 23 milioni di euro. Chi non ha ancora effettuato la propria giocata può stare tranquillo: se non ha modo di recarsi in ricevitoria, può giocare online o attraverso l’app ufficiale. Basta mettere in gioco 5 numeri su 50 più 2 Euronumeri su 10. Indovinandoli tutti, si vince il jackpot che è sempre milionario. E allora buona fortuna con l’estrazione di oggi di Eurojackpot!

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI 21 FEBBRAIO 2020

