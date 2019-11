Eurojackpot/ Estrazione di oggi 22 novembre 2019: numeri vincenti (concorso 47/2019)

Un montepremi super oggi per l’estrazione di Eurojackpot. Il 5+2 infatti vale anche oggi 90 milioni di euro, e questo perché ancora nessuno ha centrato tutti i numeri vincenti. Stasera, come ogni venerdì, i tanti appassionati hanno un’altra chance per mettere le mani sul montepremi record. In tal caso, ripartirà poi da 10 milioni di euro. Se però non avete ancora fatto la vostra giocata per oggi, potete scegliere la vostra ricevitoria preferita e richiedere la giocata personalizzata a tema “Un super Jackpot” per provare a indovinare la combinazione vincente e quindi il Jackpot sempre milionario. La speranza è che l’Italia riesca a migliorare il risultato di due settimane fa, quando è stato centrato un 5+1 da 931mila euro a Chiavari, in provincia di Genova. Prepariamoci dunque grazie a Eurojackpot ad un altro venerdì di fuoco, perturbato non solo dalle bizze meteorologiche. Anche perché sono ben 12 le categorie di vincita.

Mettersi in gioco con Eurojackpot è semplice. Per provare a vincere il montepremi, che è sempre milionari, bisogna scegliere e indovinare 5 numeri su 50 più 2 Euronumeri su 10. E questo al costo di 2 euro. La schedina, inoltre, può essere giocata in ricevitoria o online, ma c’è anche l’app ufficiale Eurojackpot. Come è andata la settimana scorsa? Nessuno ha centrato il 5+2 da 90 milioni di euro, ma in otto hanno sfiorato l’impresa. Si sono “consolati” con 1,6 milioni di euro ciascuno. Sono invece andati ben 170mila euro a coloro che hanno centrato il 5+0. In questo caso le schedine risultate vincenti sono state 7. Tra queste non ce n’è una giocata in Italia. La vincita più alta realizzata con una schedina giocata nel nostro Paese è di circa 5mila euro. E questo grazie al 4+2 realizzato in totale da ben 76 schedine. Ma vi abbiamo parlato solo di 4 categorie su 12: non c’è una sola strada per il successo.

