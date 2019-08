Eurojackpot/ Estrazione di oggi 23 agosto 2019: i numeri vincenti (conc n 34/2019)

Un montepremi record per l’estrazione di oggi di Eurojackpot. Nell’appuntamento di stasera saranno messi in palio infatti ben 90 milioni di euro. Chi ha visto sfumare la possibilità di vincere il Jackpot del Superenalotto, con la straordinaria vincita di Lodi che ha fatto ripartire il montepremi, può ripiegare sul concorso odierno. Ma la corsa di questo Jackpot poteva fermarsi la settimana scorsa, se pensiamo che un giocatore ha fallito il 5+2 per un solo Euronumero. Facile pensare in questo caso alla delusione che avrà provato questo giocatore, ma non è affatto così. Per trionfare serve centrare tutta la combinazione fortunata, ma ci si può arricchire lo stesso: ci sono infatti altre 11 categorie di vincita. E dunque il giocatore in questione con il suo 5+1 ha messo le mani su 2,6 milioni di euro circa. Un gran bel modo di consolarsi per il mancato 5+2, vero? Per questo vi consigliamo di fare attenzione dopo l’estrazione alla verifica della vostra giocata…

Ma chi ha centrato il 5+1 all’Eurojackpot nella scorsa settimana non è l’unico fortunato. Ci sono state quattro giocate vincenti per il 5+0. In questo caso, dunque, non sono stati indovinati i due Euronumeri, ma la prima parte della combinazione vincente. E questo ha comportato la vincita del “modesto” premio di 231mila euro. Ecco, il rammarico per noi è che tra queste schedine non ce ne sia una giocata in Italia. Neppure per il 4+2 da 4mila euro. Biosogna scendere al 4+1 che è valso 259 euro. E in questo caso le schedine italiane sono 14. Se allora siete a caccia di riscatto, l’occasione arriva oggi, venerdì 23 agosto, con la penultima estrazione Eurojackpot del mese. Avete ancora la possibilità di infiammare la vostra estate e cambiare la vostra vita grazie ad una ricca vincita. Vi servono 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 per una giocata di due euro. Cos’altro? Beh, sicuramente un pizzico di fortuna è la chiave…

