EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi 24 gennaio: cinque 5+1 (concorso 4/2020)

La combinazione fortunata di Eurojackpot di venerdì 24 gennaio 2020 è stata estratta. Il quarto concorso del nuovo anno ha dunque i suoi numeri vincenti, che i tanti giocatori e appassionati sono pronti a scoprire. Noi li abbiamo riportato in fondo alla pagina, ma vi consigliamo sempre di verificare la vostra giocata sul sito ufficiale del gioco e su quello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ma passiamo alle quote dell’estrazione di oggi: nessuno ha realizzato il 5+2, ma in cinque hanno sfiorato l’impresa. Sono coloro che hanno centrato il 5+1, che ha fruttato poco meno di 524mila euro per ognuno di loro. Hanno vinto invece 84mila euro coloro che hanno centrato il 5+0. In questo caso le schedine fortunate risultano essere undici. E poi ci sono le 77 giocate fortunate per il 4+2, valso 4mila euro per ognuna di esse. Tra queste schedine però non ce n’è una giocata in Italia. L’importo più alto ottenuto con una schedina italiana è infatti di 213,70 euro per il 4+1. Ma ci sono altre sette categorie, quindi in bocca al lupo con la verifica… (agg. di Silvana Palazzo)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, ITALIA SFIDA IL RESTO D’EUROPA

Penultima estrazione del mese di Eurojackpot in programma oggi, 24 gennaio 2020. Come ogni venerdì, si rinnova l’appuntamento col gioco che fa girare l’Europa alla fortuna. Questo è infatti il primo gioco a cui partecipano ben 18 Paesi europei, con un primo premio sempre milionario. Per l’Italia l’anno è cominciato bene, visto che la settimana scorsa il nostro Paese ha trionfato con una vittoria strepitosa. Nel concorso di venerdì 17 il Belpaese ha vinto oltre 64mila euro con un 5+0. Altro che giorno sfortunato! Se tra i propositi di quest’anno c’era quello di cambiare vita, allora il giocatore che ha centrato la terza delle 12 categorie di vincita può già mettersi a “lavoro” per dare una svolta alla sua esistenza. La schedina fortunata è stata giocata a Roma: il giocatore capitolino ha centrato la cinquina della combinazione estratta, ma nessuno dei due Euronumeri, ottenendo così per la precisione 64.129,10 euro.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, LA FORTUNA IN GIRO PER L’EUROPA

La straordinaria vincita a Eurojackpot, inoltre, è stata effettuata con una schedina Quick Pick. Si tratta di una modalità di gioco con cui è il terminale del punto vendita Sisal a scegliere casualmente i numeri della combinazione. E questo vuol dire dunque che il giocatore fortunato non ha dovuto neppure scegliere i numeri da giocare nella speranza che fossero vincenti! Ma la fortuna ha baciato col 5+0 anche la Germania, dove ci sono state ben nove vincite, Svezia, Danimarca e Ungheria. Nell’ultima estrazione di Eurojackpot ci sono state però anche due vincite per la categoria 5+1. In Germania e Repubblica Ceca si sono aggiudicati quindi un premio di quasi 1,2 milioni di euro. In questi casi la delusione per il mancato 5+2 passa in secondo piano. Intanto il montepremi continua a salire: questa settimana Eurojackpot mette in palio 68 milioni di euro. Se dunque volete provare a vincere il Jackpot milionario, l’occasione giusta arriva oggi!

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI 24 GENNAIO 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

5 – 12 – 20 – 29 – 48

EURONUMERI

7 – 9

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



