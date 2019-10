Eurojackpot/ Estrazione di oggi 25 ottobre 2019: i numeri vincenti (concorso 43/2019)

Eurojackpot torna oggi, venerdì 25 ottobre 2019, con una nuova estrazione e soprattutto con un montepremi incredibile. Stasera sono infatti in palio ben 51 milioni di euro. Si tratta di una somma incredibile, che tra l’altro è al secondo posto per quanto riguarda i Jackpot europei. Davanti ci sono i 61 milioni di euro di Euromillions, poi appunto Eurojackpot col suo ricco bottino. A livello mondiale il discorso è diverso, visto che ci sono giochi come Powerball e MegaMillions che mettono in palio premi ancor più straordinari. Ma i 51 milioni di euro del gioco europeo sono in grado di cambiare la vita dell’eventuale fortunato vincitore. Gli appassionati di Eurojackpot però sono consapevoli del fatto che si possa diventare ricchi anche se non si indovinano tutti i numeri vincenti. Il 5+2 è l’unica strada per metter le mani sul montepremi, ma ci sono altre undici categorie di vincita e tra queste alcune davvero interessanti.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI

Pensiamo a chi ad esempio la settimana scorsa non ha indovinato tutti i numeri vincenti di Eurojackpot, ma solo una parte della combinazione fortunata. Ci riferiamo alle quattro giocate che per un solo Euronumero hanno fallito l’impresa. Una vera beffa per coloro che non conoscono bene questo gioco. Ma chi invece ci ha già partecipato sa che questo vuol dire anche 5+1. E infatti ognuno dei fortunati ha beccato ben 495mila euro. Vi pare poco? Ma non vi sembrerà misera neppure la vincita legata al 5+0. In questo caso le schedine fortunate la settimana scorsa sono state cinque, ognuna delle quali ha fruttato poco meno di 140mila euro. Il problema è che tra queste giocate non ce n’è neppure una italiana. La vincita più alta realizzata con una scheda giocata nel nostro Paese è infatti di 4.235,40 euro. Se siete a caccia di riscatto allora l’estrazione di oggi di Eurojackpot è l’occasione giusta!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI 25 OTTOBRE 2019

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



