Eurojackpot/ Estrazione di oggi 26 luglio 2019: i numeri vincenti! (conc n 30/2019)

Un’altra giornata di numeri vincenti, stavolta con l’estrazione di Eurojackpot. Come ogni venerdì, anche oggi 26 luglio 2019, si rinnova l’appuntamento con la fortuna. Chissà se si farà vedere da queste parti nel concorso di stasera. In palio ci sono 37 milioni di euro: non siamo ai livelli del Jackpot del Superenalotto, ma è sicuramente un premio che è in grado di cambiare completamente la vita. Visto l’assalto al “6” del gioco tutto italiano non ha prodotto risultati concreti per quanto riguarda il premio più ambito, potete ripiegare oggi con un gioco che ha un respiro europeo. In questo caso però dovete giocare cinque numeri e due Euronumeri, sperando di aver azzeccato la combinazione fortunata. In tal caso potrete mettere le vostre mani sul ricchissimo montepremi. A tal proposito, vi ricordiamo che ci sono ben 12 categorie di vincita, quindi l’attenzione deve essere massima perché ci sono più strade per arrivare alla vittoria.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI

Per farvi un’idea della portata di questo gioco, la settimana scorsa grazie ad Eurojackpot sono stati vinti 870mila euro con il 5+1. I due giocatori fortunati hanno fallito la grande impresa per un solo Euronumero, eppure hanno vinto un premio incredibile. Non possono lamentarsi neppure coloro che hanno centrato il 5+0, visto che hanno vinto 204mila euro venerdì scorso. I tre fortunati hanno dunque indovinato la prima parte della combinazione vincente, non i due Euronumeri. In Italia le grandi vincite latitano invece. La schedina giocata nel nostro Paese che ha fruttato la vincita più alta è quella che ha regalato il 4+2 ad un fortunato giocatore. Ha vinto 4.763,40 euro che comunque fanno molto comodo, ma si può fare sicuramente meglio visti gli importi che vi abbiamo prospettati sopra. E allora facciamo partire di nuovo questa sfida internazionale: la serata di Eurojackpot sta per cominciare con una nuova estrazione!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

Euronumeri: –

