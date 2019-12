EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI/ Oggi estrazione 27 dicembre (concorso 52/2019)

Da pochi minuti sono stati resi noti i numeri vincenti di Eurojackpot per l’estrazione di oggi, venerdì 27 dicembre 2019. In fondo alla pagina è disponibile la nuova combinazione che sarà possibile consultare nella speranza di poter esultare grazie al fatidico 5+2, assente ormai da diversi concorsi. Se in vista del Natale la Dea Bendata non ha garantito i premi sperati, la giocata fortunata potrebbe arrivare in prossimità della fine del 2019. Sono in tanti a sperarlo in tutta Europa, dal momento che il gioco riunisce ogni settimana i giocatori di diversi Paesi, compresa ovviamente l’Italia. L’ultima vincita degna di nota registrata nel nostro Paese resta al momento quella dello scorso 8 novembre registrata nella ricevitoria di Chiavari e che ha portato alla strepitosa vincita di 931 mila euro grazie al 5+1. La fortuna potrebbe ripetersi anche questa sera? Non resta che prendere tra le mani la propria schedina e consultare subito se i numeri presenti sono quelli della propria giocata: in bocca al lupo! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

ATTESA PER IL NUOVO CONCORSO

La nuova estrazione Eurojackpot torna oggi, venerdì 27 dicembre, a distanza di due giorni dalle celebrazioni del Natale. Chi sperava di poter trovare sotto l’albero un bel gruzzoletto è rimasto in parte deluso dal momento che nessun concorrente europeo ha centrato il ricco “5+2” nel concorso della passata settimana. Questo ha portato indubbiamente a far lievitare ulteriormente il Jackpot che in vista dell’estrazione odierna è salito a ben 20 milioni di euro. Tuttavia, non sono comunque mancate le vincite degne di nota e che nel passato venerdì hanno portato a far esultare quattro fortunati giocatori che centrando il “5+1” si sono portati a casa la somma strepitosa di 436.343,20 euro a testa. Nessuna di queste vincite sono state realizzate nel nostro Paese ma, rispettivamente, due in Germania, una in Finlandia e una in Norvegia. In Italia le vincite totali del precedente concorso ammontano a 15.739 euro. Certamente però potrebbe andare decisamente meglio nella serata di oggi, quando potrebbero giungere dei validi motivi per festeggiare in anticipo la chiusura stellare del 2019. Tutto dipenderà dai numeri vincenti che saranno estratti e dal livello di fortuna dei giocatori italiani.

EUROJACKPOT, COME GIOCARE GRAZIE ALL’APP

Eurojackpot, la lotteria che raduna i giocatori l’Europa dà la possibilità in queste fredde giornate di inverno di poter giocare comodamente da casa tramite la nuova app Eurojackpot. Grazie ad essa sarà possibile eseguire le proprie giocate settimanali tramite smartphone e tablet, anche in mobilità, senza necessariamente abbandonare il divano, soprattutto in questi giorni di vacanza, e recarsi nella propria ricevitoria di fiducia. Ma cosa sarà possibile fare con l’app Eurojackpot? Si potrà creare una schedina scegliendo i propri numeri preferiti o lasciandosi guidare dalla modalità “shake” che selezionerà per voi una serie di numeri semplicemente scuotendo il telefono. Ed ancora: inviare la giocata al punto vendita più vicino che provvederà poi a convalidarla, verificare la giocata tramite il QR Code, giocare online o archiviare le proprie giocate. Tutto a portata di smartphone, per non perdere mai di vista le varie estrazioni che si ripeteranno come di consueto di settimana in settimana.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI 20 DICEMBRE 2019

COMBINAZIONE VINCENTE

7 – 12 – 28 – 34 – 45

EURONUMERI

3 – 6

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



