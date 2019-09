Eurojackpot/ Estrazione di oggi 27 settembre 2019: i numeri vincenti (conc 39/2019)

Un nuovo appuntamento con Eurojackpot oggi, venerdì 27 settembre. Ma meno ricco della scorsa settimana: in palio ci sono infatti 10 milioni di euro. La ragione è molto semplice: c’è stato un incredibile 5+2 nell’ultimo concorso. Chi conosce bene questo gioco sa che quando viene indovinata la combinazione vincente, il montepremi riparte appunto da 10 milioni di euro. Quelli vinti la settimana scorsa invece sono stati addirittura 44. Ma possiamo parlare di un’estrazione particolarmente generosa, perché tanti sono stati i premi importanti offerti. Pensiamo ad esempio a coloro che hanno centrato il 5+1. Sono state sei le schedine fortunate, ognuna delle quali ha fruttato un premio di 342mila euro. È andata bene anche a chi non ha indovinato i due Euronumeri, ma solo la prima parte della combinazione vincente. Il 5+0 è valso poco meno di 145mila euro. E in questo caso parliamo di cinque schedine fortunate.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI

Tra tutte queste giocate fortunate dell’ultima estrazione di Eurojackpot però non ce n’è una che è stata fatta in Italia. Il premio più alto conquistato con una schedina giocata in Italia è di quasi 6mila euro. È stato il premio riservato a coloro che hanno centrato il 4+2, ben 44 in tutto. Se volete partecipare all’estrazione di oggi di Eurojackpot, fate ancora in tempo a scegliere i vostri numeri preferiti e a giocarli per il concorso di stasera. Tra l’altro giocare a Eurojackpot è molto semplice. Dovete scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 euronumeri su 10 al costo di due euro. Una somma del valore di un cappuccino, più o meno, che però può cambiarvi la vita, perché col 5+2 si vince il jackpot milionario. E se non si riesce a conquistarlo, ci sono comunque altre 12 categorie di vincita. E allora siete pronti per un’altra estrazione? Allora vi auguriamo che sia una serata ricca di sorprese: buona fortuna!

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI 27 SETTEMBRE 2019

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti del concorso di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA