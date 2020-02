Eurojackpot/ Estrazione di oggi 28 febbraio: i numeri vincenti (concorso 9/2020)

L’Italia mette nel mirino un’altra estrazione di Eurojackpot. Come ogni venerdì, è in programma un nuovo concorso, ma stavolta ci sono 35 milioni di euro in palio. Il montepremi è cresciuto rispetto alla settimana scorsa, perché nell’ultimo appuntamento nessuno è riuscito a indovinare la combinazione vincente per mettere le mani sul premio del 5+2. Ma l’Italia si è confermata comunque in grande forma: sono stati vinti oltre 114mila euro a Roma grazie ad un 5+0. E quindi continua a splendere il sole in Italia. La primavera c’entra poco: il mese di febbraio si è rivelato molto fortunato per noi, visto che c’è stata la terza vincita di fila da quando è cominciato questo mese. Il giocatore in questione ha centrato tutta la cinquina della combinazione vincente, non i due Euronumeri. Poco male, considerando il bottino conquistato. L’Italia ha esultato insieme a Finlandia (2), la Germania (2) e la Slovacchia (1).

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: CACCIA AL 5+2

Eppure, c’è chi ha fatto meglio nell’estrazione di Eurojackpot la settimana scorsa. In Polonia e Svezia hanno festeggiato il 5+2: entrambi i Paesi sono stati premiati con 971mila euro ciascuno. La speranza comunque è che si riesca a fare poker di concorsi fortunati: sarebbe un bel modo per chiudere alla grande un mese di febbraio che si è rivelato particolarmente fortunato per gli italiani che sono appassionati a Eurojackpot. Chi vuole tentare la fortuna e provare a vincere il montepremi, che è sempre milionario, deve mettersi in gioco. Lo si può fare anche oggi in ricevitoria, con l’app ufficiale o giocando online, visto che è in programma un nuovo concorso. Basta scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10. E poi non vi resta che attendere il momento dell’estrazione per sapere se avete vinto il Jackpot da 35 milioni di euro. Invece a noi non resta che augurarvi buona fortuna in vista dell’appuntamento di stasera!

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI 28 FEBBRAIO 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

