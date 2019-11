Eurojackpot/ Estrazione di oggi 29 novembre 2019: numeri vincenti (concorso 48/2019)

Oggi non è solo il giorno del Black Friday, ma anche quello dell’estrazione di Eurojackpot. Se nel primo caso bisogna attingere dai propri risparmi per fare un affare, nel secondo invece l’affare lo si fa indovinando tutti i numeri vincenti. E questo perché così si vincono i 10 milioni di euro in palio nel concorso di oggi, venerdì 29 novembre 2019. Il montepremi è “sceso” rispetto ai 90 milioni dell’ultimo appuntamento perché la settimana scorsa è stato realizzato l’incredibile 5+2. Sono state tre in particolare le vincite clamorose. Ognuno dei fortunati ha vinto 30 milioni di euro. Ma può ritenersi tale anche chi è entrato nella lista dei vincitori delle altre categorie. L’Italia venerdì scorso non si è fatta scappare l’occasione di arricchire il suo medagliere: ha centrato infatti un 5+1 da poco meno di 3 milioni di euro a Roma. Una vincita incredibile a cui si spera di aggiungerne un’altra (ma anche di più) nell’estrazione di oggi di Eurojackpot.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI

Eurojackpot può anticipare dunque l’atmosfera natalizia. In queste settimane ha distribuito molte vincite. Venerdì scorso, oltre ad aver regalato quasi 3 milioni di euro ad un giocatore di Roma, ha premiato altri sette fortunati col 5+1. Lo stesso premio è andato in Germania (a quattro giocatori), Finlandia (a due giocatori) e in Danimarca ad un giocatore. Ma è stata festa anche per coloro che hanno centrato il 5+0, indovinando quindi solo i cinque numeri vincenti della combinazione fortunata. In questo caso sono state diciannove le vincite registrate. E pluripremiata è stata la Germania con quattordici assegnazioni, mentre Finlandia e Svezia ne hanno totalizzate due, invece l’Olanda una. Manca meno di un mese a Natale, ma il conto alla rovesci è cominciato e si sta rivelando soddisfacente. C’è dunque la possibilità di chiudere l’anno in bellezza vincendo l’Eurojackpot. E magari così non avrete bisogno degli sconti del Black Friday…

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI 22 NOVEMBRE 2019

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

