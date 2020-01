Eurojackpot/ Estrazione di oggi 3 gennaio: i numeri vincenti (concorso 1/2020)

Prima estrazione dell’anno per Eurojackpot. Oggi, come ogni venerdì, è in programma un nuovo appuntamento con questo gioco che coinvolge ben 18 Paesi europei, ma quello di stasera è speciale perché inaugura il 2020. C’è voglia di cominciare nel migliore dei modi il nuovo anno e lo si può fare vincendo i 29 milioni di euro che sono in palio. Ma bisogna indovinare i numeri vincenti, centrare cioè il 5+2. Se il montepremi ha questo valore, vuol dire che nell’ultimo appuntamento nessuno ha indovinato la combinazione fortunata. Così è cresciuto, perché non riparte con l’inizio del nuovo anno. E infatti venerdì 27 dicembre 2019 è andata in scena l’ultima estrazione che si è rivelata comunque particolarmente generosa. Ci sono stati infatti tre fortunati per quanto riguarda il 5+1. Questo vuol dire che hanno fallito l’assalto per un solo Euronumero, ma hanno avuto modo di “consolarsi” col secondo premio. Ognuno di loro ha infatti vinto 575.919,60 euro.

EUROJACKPOT, ATTESA PER IL NUOVO CONCORSO

L’Italia oggi ha voglia di trionfare a Eurojackpot: c’è voglia di riscatto dopo le ultime estrazioni. Nell’ultima, ad esempio, il premio più alto vinto con una schedina giocata in Italia è stato quello relativo al 4+2, da 2.419,80 euro. Si può fare decisamente meglio, del resto tra le 12 categorie di vincita ve ne sono alcune, le prime in particolare, con cui ci si può arricchire sul serio, oltre ovviamente alla prima che vale l’Eurojackpot. Pensiamo a coloro che hanno realizzato venerdì scorso il 5+0: non hanno indovinato nessuno dei due Euronumeri che rientrano nella combinazione vincente, ma solo cinque numeri fortunati, eppure hanno chiuso l’anno vincendo 136mila euro. E poi ci sono le altre categorie “consolatorie”: si arriva infatti al 2+1 con cui nell’ultima estrazione sono stati vinti 7 euro. Ma quando ci si approccia ad una nuova estrazione bisogna puntare al massimo, quindi al montepremi di 29 milioni di euro.

