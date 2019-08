Eurojackpot/ Estrazione di oggi 30 agosto 2019: i numeri vincenti! (conc n 35/2019)

Eurojackpot archivia oggi agosto con l’ultima estrazione del mese. Stasera si terrà, come ogni venerdì, il nuovo appuntamento con il gioco che mette in sfida 18 Paesi europei. In palio ci sono 10 milioni di euro per il concorso del 30 agosto 2019. E questo per una ragione molto semplice: la settimana scorsa è stato centrato il fatidico 5+2 e dunque sono stati vinti 90 milioni di euro. A fare festa è stata la Finlandia, che si è regalata altre due incredibili vincite, quelle relative al 5+1. In questo caso sono stati vinti poco meno di 940mila euro. Oltre alle due vincite finlandesi, ne sono state fatte altrettante in Germania e Danimarca, una invece in Repubblica Ceca e Norvegia. Estrazione di Eurojackpot particolarmente fortunata per la Finlandia, che ha fatto suo anche il 5+0 da 194mila euro circa. In questo caso però ha fatto meglio la Germania con quattro schedine fortunate, una appunto la Finlandia e una la Repubblica Ceca.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI

Il Jackpot dunque riparte oggi dal livello base di 10 milioni di euro. Lo prevedono le regole del gioco: Eurojackpot è infatti sempre milionario. Questo vuol dire che anche quando viene vinto, il jackpot riparte sempre da 10 milioni e cresce sempre più velocemente ad ogni concorso. Chiaramente l’auspicio è che si fermi ancora, perché questo vorrebbe dire che c’è stato un altro ricco 5+2, seppur non ai livelli di quello di venerdì scorso. E non sarebbe male veder trionfare l’Italia, che ha faticato negli ultimi appuntamenti con la fortuna per quanto riguarda Eurojackpot. La schedina giocata nel nostro Paese che ha fruttato la vincita più alta è quella che ha permesso ad un fortunato di centrare il 4+2 e di conseguenza vincere 5.268,00. Si può fare senza dubbio meglio, del resto questo gioco prevede 12 categorie di vincita e quelle più “alte” offrono premi davvero intriganti. E allora ci auguriamo che l’Italia torni sul podio. A voi dunque buona fortuna per l’estrazione di oggi di Eurojackpot!

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI 30 AGOSTO 2019

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

