Eurojackpot/ Estrazione di oggi 31 gennaio: i numeri vincenti (concorso 5/2020)

È volato a 84 milioni di euro il montepremi di Eurojackpot, che torna con una nuova estrazione. Come ogni venerdì, anche oggi 31 gennaio 2020, va in scena l’assalto al 5+2 che potrebbe valere quella somma incredibile. Si tratta del premio più alto che si può vincere in Europa: è infatti davanti ai 28 milioni dell’Euromillions e ai 15,7 milioni messi invece in palio dal Superenalotto per l’estrazione di sabato. A livello mondiale invece siamo molto lontani con Eurojackot, nonostante un bottino davvero ricco. Ma negli Stati Uniti ci sono le lotterie multistatali che offrono somme incredibili: Powerball ad esempio 394 milioni di dollari, mentre MegaMillions ben 155 milioni di dollari. Al cambio questi montepremi corrispondono rispettivamente a 358 e 141 milioni di euro. Ma in Europa i riflettori sono puntati su Eurojackpot, con cui ci si può arricchire anche se non si centrano tutti i numeri vincenti della combinazione fortunata. L’esempio migliore ci arriva dalle quote di Eurojackpot della scorsa settimana.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: ITALIA A CACCIA DI RISCATTO

Nessuno ha conquistato il montepremi di Eurojackpot venerdì scorso, eppure in cinque possono dire di essere diventati ricchi. Ci riferiamo ai vincitori del 5+1, che è fruttato ad ognuno di loro una vincita di poco meno di 524mila euro. A fare festa la Germania, dove sono stati venduti tre dei cinque biglietti fortunati, Olanda e Svezia per gli altri due. Ma non è andata male neppure a coloro che erano in possesso delle schedine fortunate per quanto riguarda la terza delle 12 categorie di vincita: il 5+0. Hanno indovinato cinque numeri vincenti, non i due Euronumeri, ma possono intascare 84mila euro ciascuno. Quali sono i Paesi che hanno fatto festa? In primis la Germania, dove sono stati venduti cinque biglietti fortunati, due in Spagna, uno in Norvegia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Croazia. L’Italia è rimasta a guardare anche per il 4+2 da 4mila euro. Ma con l’estrazione di oggi di Eurojackpot c’è la possibilità di riscattarsi. E allora buona fortuna in vista dell’appuntamento odierno con la dea bendata!

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI 31 GENNAIO 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA