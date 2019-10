Eurojackpot/ Estrazione di oggi 4 ottobre 2019: i numeri vincenti (conc 40/2019)

Prima estrazione di ottobre per Eurojackpot e 19 milioni di euro in palio per i giocatori che prenderanno parte al concorso di oggi. L’autunno di questo gioco si è già colorato di azzurro, visto che l’ultimo appuntamento di settembre si è concluso con un 5+0 italiano. Dopo qualche settimana vissuta in sordina, l’Italia ha fatto un passo avanti importante. La stagione cambia e il nostro Paese si fa trovare pronto, chiudendo settembre con una importante vincita di circa 300mila euro. Il fortunato giocatore ha centrato i cinque numeri vincenti della combinazione fortunata, nessuno però dei due Euronumero. Quanto basta per entrare nel gruppo dei grandi vincitori. E dunque dopo la festa di Ravello Porro, in provincia di Como, chi festeggerà stasera con Eurojackpot? Al nostro Paese serve continuità e dunque oggi, venerdì 4 ottobre, potreste mettere a segno un’altra ghiotta vincita… La sfida col resto d’Europa prosegue.

L’Italia infatti non è stata l’unica a centrare il 5+0. Anche la Norvegia ha festeggiato venerdì scorso con Eurojackpot. Ma è andata meglio alla Germania, che si è aggiudicata la categoria 5+1, ottenendo una vincita ancor più importante. Parliamo infatti di 1,6 milioni di euro. Niente da fare però per quanto riguarda il jackpot, visto che nessun Paese ha conquistato il 5+2. E questo ha portato il montepremi a salire a quota 19 milioni di euro, in palio appunto oggi. L’autunno è arrivato, seppur con temperature ancora miti, ma le estrazioni di Eurojackpot possono “infiammare” le temperature e regalarci una stagione inedita. Tra l’altro la modalità di gioco è molto semplice. Potete farlo in ricevitoria, online o con l’app ufficiale di Eurojackpot, al costo di due euro. Per vincere il Jackpot, che è sempre milionario, bisogna scegliere e indovinare 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10. E allora buona fortuna per l’estrazione di stasera!

