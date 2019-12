Eurojackpot/ Estrazione di oggi 6 dicembre: i numeri vincenti (concorso 49/2019)

Oggi, venerdì 6 dicembre, torna l’appuntamento attesissimo con la nuova estrazione di Eurojackpot, particolarmente sentita dagli appassionati in quanto la prima del mese. Il tempo che ci separa dal Natale si accorcia sempre di più e chi non ha fatto ancora i regali da mettere sotto l’albero potrebbe trovare un incentivo proprio dalla vincita nel concorso di oggi il cui Jackpot ammonta a ben 23 milioni di euro! Il montepremi finale, infatti, inizia a salire sempre di più dopo l’importante vincita con 5+2 realizzata due settimane fa e che ha fatto ripartire da cifre “basse” il jackpot in palio. Nell’ultima estrazione del 29 novembre scorso, invece, nessuno ha realizzato la massima vincita ma in quattro ci sono andati vicinissimi ottenendo un “gruzzoletto” di ben 453.924,10 euro. Tra i fortunati però, non vi era alcun concorrente italiano. Il primo concorrente che si è accaparrata la vincita comunque importante di oltre 7600 euro lo abbiamo incontrato con il 4+2, insieme ad altri 27 fortunati partecipanti europei.

LE ULTIME CURIOSITÀ

Anche nell’ultimo concorso di Eurojackpot non sono mancate le vincite ai concorrenti italiani, per un totale di 15340 euro. Sono stati numerosi, infatti, coloro che sono riusciti ad accaparrarsi alcune delle vincite del concorso dal “4+2” in giù. Un premio niente male è andato nelle tasche dei dieci fortunati che con il 4+1 hanno ottenuto 334 euro a testa, insieme ad altri 565 “colleghi” europei. La corsa agli acquisti natalizi è stata meno per i 20 che con il 4+0 sono riusciti a vincere appena 138 euro e da lì in giù premi sempre più bassi. A fare certamente festa al termine dell’ultimo concorso sono stati invece i quattro giocatori che hanno centrato i “5+1” realizzato rispettivamente in Germania, Danimarca, Polonia e Finlandia. Quello di oggi potrebbe essere un concorso ancora più fortunato in quanto potrebbe inaugurare l’ultimo mese dell’anno in bellezza per qualche temerario giocatore italiano.

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



