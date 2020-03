Eurojackpot/ Estrazione di oggi 6 marzo: i numeri vincenti (concorso 10/2020)

In una Italia totalmente nel caos causa Coronavirus, c’è spazio anche per una nuova estrazione Eurojackpot. L’emergenza sanitaria non ferma l’appuntamento di questo venerdì 6 marzo con la nuova estrazione che riparte dal montepremi da 47 milioni di euro. Nell’ultimo concorso l’Italia è tornata a fare una bella figura grazie alle due vincite con 4+2 del valore di 3.145,40 euro a testa. Niente da fare in tutta Europa per la maggiore vincita rappresentata dal 5+2 e così per quanto riguarda il 5+1, intercettato da quattro fortunati giocatori i quali hanno potuto festeggiare con 514.666,40 a testa. Vincita interessante anche quella rappresentata dal 5+0 del valore di 103.798,20 realizzata da 7 concorrente, ma anche in questo caso, da nessun italiano. Tra gli altri premi interessanti, quello con 4+1 centrato in tutto da poco più di mille appassionati, dei quali otto italiani e pari a 207,70 euro a testa. Come andrà il nuovo concorso numero 10 di oggi 6 marzo, il primo del mese?

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: CACCIA AL 5+2

L’assenza di una vincita con 5+2 nell’ultimo concorso Eurojackpot ha fatto salire vertiginosamente ed inevitabilmente il montepremi in palio per questa sera. Intanto nel precedente appuntamento, come spiega Agipronews, sono stati quattro giocatori, rispettivamente di Germania, Olanda, Norvegia e Polonia, che hanno avviato i festeggiamenti dopo aver realizzato il ricchissimo 5+1. Oggi è già tempo di nuova estrazione: come prepararsi al meglio? Per partecipare al gioco al quale partecipano ben 18 Paesi europei – Italia compresa – basterà mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro. Per giocare sarà possibile farlo come di consueto online (la scelta forse più azzeccata in questo momento di emergenza sanitaria) oltre che presso le consuete ricevitorie fisiche. Eurojackpot può premiare con ben dodici differenti categorie di vincita, dal 5+2, la più ambita, fino al 2+1. Ovviamente la massima vincita permette di poter ottenere il jackpot sempre milionario messo in palio ogni venerdì, con estrazione in programma alle ore 20.00 in punto.

