EUROJACKPOT/ Oggi estrazione 6 settembre 2019: ecco i numeri vincenti! (conc 36/2019)

I numeri vincenti di Eurojackpot sono disponibili. L’estrazione di oggi regala dunque nuove vincite, ma non quella più ambita, di 21 milioni di euro. Nessuno infatti ha centrato il 5+2, ma ci sono state tante vincite importanti. Pensiamo ad esempio a colui che ha centrato il 5+1. Ha vinto poco meno di 1,8 milioni di euro con una schedina giocata in Finlandia. Sono sei invece le vincite per quanto riguarda la terza categoria, il 5+0. Ognuna di queste schedine fortunate ha fruttato 105mila euro. Quattro di queste sono state giocate in Germania, una in Danimarca e l’altra in Olanda. Non c’è una schedina italiana neppure tra quelle che hanno realizzato il 4+2. In questo caso le vincite sono di circa 6mila euro. L’Italia dunque non può sorridere dopo il concorso di venerdì 6 settembre. Il premio più alto conquistato con una schedina giocata nel nostro Paese è infatti di 328,50 euro. (agg. di Silvana Palazzo)

Eurojackpot debutta a settembre con una nuova estrazione. È in programma oggi, 6 settembre, come ogni venerdì. In palio ci sono 21 milioni di euro: il montepremi è salito rispetto all’ultimo concorso, perché nessuno la settimana scorsa è riuscito a indovinare i numeri vincenti. L’assalto alla combinazione fortunata andò a vuoto, ma ci sono state comunque vincite importanti che fanno guardare con ottimismo all’appuntamento odierno. Pensiamo ai due che hanno mancato l’impresa per un solo Euronumero. Pensate che si stiano disperando? Con il 5+1 hanno vinto 846mila euro circa ciascuno. Non possono dunque lamentarsi, del resto ci sono dodici categorie di vincita in Eurojackpot, quindi le occasioni di vincita non mancano. Se avete bisogno di un altro esempio, allora ecco il 5+0 centrato da cinque persone. Ebbene, le vincite sono di 119mila euro ciascuno. Ma in nessuna di queste due categorie, inferiori a quella più ambita, c’è spazio per una giocata “italiana”. Ed è in questo che si può migliorare stasera.

A proposito di Italia, la vincita più alta realizzata con una schedina giocata nel nostro Paese è di circa 4mila euro. È quella associata al 4+2 e assegnata in tutto a 49 giocate. Le quote poi proseguono con le altre categorie minori, ma ora è bene concentrarsi sul presente, quindi sull’estrazione di oggi di Eurojackpot. Ed è importante anche ricordare le modalità per partecipare al concorso odierno. Giocare peraltro è molto semplice: bisogna mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro. E potete giocare in ricevitoria e online per un’estrazione sempre milionaria. Anche quando viene vinto, infatti, il jackpot riparte sempre da 10 milioni di euro e cresce sempre più velocemente ad ogni concorso. E infatti per l’estrazione di oggi di Eurojackpot in palio ci sono ben 21 milioni di euro. E allora non ci resta che auguravi buona fortuna per l’appuntamento di stasera!

I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI 6 SETTEMBRE 2019

COMBINAZIONE VINCENTE

21 – 24 – 29 – 30 – 50

EURONUMERI

1 – 5

