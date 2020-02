EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi 7 febbraio: caccia al 5+2! (conc 6/2020)

I numeri vincenti di Eurojackpot sono stati “sfornati” e quindi potete procedere con la verifica delle vostre schedine nella speranza che siano tra quelle fortunate di oggi, venerdì 7 febbraio 2020. Non lasciatevi distrarre dalla quarta serata del Festival di Sanremo 2020, perché quella della verifica è una fase estremamente delicata. Basta una piccola distrazione per rischiare di veder sfumare un’eventuale vincita. E allora prima occupatevi della vostra schedina, poi godetevi la serata in compagnia di Amadeus, anche perché la puntata sarà così lunga che non correrete il rischio di perdervela. In realtà in caso di vittoria di uno dei 12 premi fareste partire una festa così grande che Sanremo passerebbe decisamente in secondo piano la kermesse sanremese. E allora concentratevi sull’estrazione: buona fortuna con i numeri vincenti! (agg. di Silvana Palazzo)

EUROJACKPOT, OGGI UNA NUOVA ESTRAZIONE

Montepremi stellare per la prima estrazione di febbraio di Eurojackpot. Oggi, venerdì 7 febbraio 2020, sono in palio infatti ben 90 milioni di euro. La prima settimana di questo nuovo mese dunque si preannuncia spumeggiante grazie al suo jackpot stellare. In realtà questo gioco ha già inaugurato il nuovo anno con una vincita importante: c’è stato un fantastico 5+1 a gennaio del valore di oltre 64mila euro che è stato centrato a Roma. Ma l’obiettivo principale resta il 5+2, visto il bottino che è in ballo. Per provare a vincere il Jackpot record bisogna mettere in gioco 5 numeri e 2 Euronumeri al costo di due ore. Potete farlo in ricevitoria, online o usando l’app ufficiale di Eurojackpot. Tutto molto semplice, lo è meno attirare la dea bendata per azzeccare tutta la combinazione fortunata, ma ricordate che ci sono dodici categorie di vincita, quindi le strade per la vittoria di un bel premio sono tante.

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE OGGI: NUOVO ASSALTO AL 5+2

In vista dell’estrazione di oggi di Eurojackpot in Italia c’è voglia di riscatto. Nell’ultimo concorso, quello che ha chiuso il mese di gennaio, il premio più alto che è stato ottenuto è stato di poco meno di 5mila euro grazie al 4+2. Ne sono stati centrati due peraltro in Italia. Ma si può fare meglio: pensiamo ad esempio a coloro che hanno centrato il 5+1. Quanto sarà durata la delusione per il mancato 5+2? Un solo Euronumero li ha spinti via dall’impresa, ma di fronte ad una vincita di circa 773mila euro ci avranno pensato solo per qualche frazione di secondo i quattro fortunati. Discorso simile per i quindici che invece non hanno indovinato i due Euronumeri ma hanno beccato gli altri cinque numeri: grazie al 5+0 hanno infatti vinto 72mila euro ciascuno. Sono somme importanti, che possono davvero cambiare la vita. E allora non ci resta che augurarvi buona fortuna per l’estrazione di oggi di Eurojackpot!

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI 7 FEBBRAIO 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

7 – 16 – 22 – 36 – 44

EURONUMERI

3 – 4

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



