Eurojackpot/ Estrazione di oggi, 8 novembre 2019: numeri vincenti (concorso 45/2019)

Seconda estrazione di Eurojackpot per quanto riguarda il mese di novembre. Oggi è in palio un montepremi incredibile: è di 79 milioni di euro. Si tratta del secondo Jackpot più alto d’Europa, infatti è alle spalle dei 96 milioni di euro messi in palio dall’Euromillions. A livello mondiale il discorso cambia. Sarebbe infatti terzo, visto che Mega Millions offre un montepremi di circa 131 milioni di euro. Dunque, sarebbe avanti a Powerball, che invece ne mette in palio 45. Ma la vera competizione è quella tra i giocatori. E infatti c’è grande attesa per l’estrazione di oggi, venerdì 8 novembre 2019. Se vi mettete alla prova per la prima volta con questo gioco, allora dovete sapere che giocare è molto semplice: bisogna mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro. Poi non dovete fare altro che sperare di entrare a far parte di una delle dodici categorie di vincita.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI

A Eurojackpot si vince indovinando tutta la combinazione fortunata, composta da 5 numeri e 2 Euronumeri. Così si conquista il Jackpot milionario europeo. Ma ci sono altre undici strade: si arriva infatti fino al 2+1. La settimana scorsa in nove hanno sfiorato la grande impresa: questo il numero delle schedine che hanno centrato il 5+1. E la vincita è stata comunque incredibile: 266mila euro. Premio ricco anche per il 5+0, che ha visto ben sette giocate fortunate: in questo caso ogni fortunato ha vinto 120mila euro. La vincita più alta ottenuta con una schedina giocata in Italia è invece di 5.524,10, premio relativo al 4+2 che in tutto è stato centrato da 51 schedine. Ma ci sono appunto altre categorie: il discorso relativo alle quote è molto complesso, motivo per il quale non ci stanchiamo mai di invitarvi a seguire con calma e attenzione l’estrazione di Eurojackpot, perché ogni numero può fare la differenza e quindi non si può commettere l’errore di distrarsi quando in ballo c’è la possibilità di vincere un premio importante.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI 8 NOVEMBRE 2019

