Eurojackpot/ Estrazione di oggi 9 agosto: numeri vincenti (conc n 32/2019)

È salito a 61 milioni di euro il montepremi di Eurojackpot, la cui estrazione torna oggi 9 agosto 2019, come ogni venerdì. C’è grande attesa per i numeri vincenti del concorso odierno, tanta quanta la voglia di vincere e ottenere un premio cospicuo. L’Italia è chiamata a riscattarsi dopo estrazioni in chiaroscuro. Lo dimostrano le quote della settimana scorsa, con la vincita più alta -realizzata con una schedina giocata nel nostro Paese di poco meno di 6mila euro. Si può fare meglio, visto che ci sono altre tre categorie di vincita che offrono premi più ricchi. Quella era la vincita riservata al 4+2, ma chi ha realizzato il 5+1, mancando l’impresa per uno solo dei due Euronumeri, ha vinto poco più di un milione di euro circa. Ci sono poi ben dieci vincite per quanto riguarda il 5+0 che fruttano 73mila euro circa ai fortunati. Sicuramente la categoria più ambita è il 5+2, ma ce ne sono altre undici con cui vincere e lasciare il segno e quindi fatevi trovare pronti per farlo!

ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI

Sono in tanti a unirsi all’estrazione di Eurojackpot, quindi è importante ricordare come si gioca. Partiamo da una premessa importante: questo è il primo gioco a jackpot al quale partecipano ben 18 Paesi europei e con un primo premio sempre milionario. I 18 Paesi per conquistare un grande Jackpot in palio ogni venerdì sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. Passiamo alla modalità: bisogna mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euroo. E si può giocare in ricevitoria e online. Cosa vuol dire che Eurojackpot è sempre milionario? La spiegazione è altrettanto semplice: anche quando viene vinto, infatti, il jackpot riparte sempre da 10 milioni di euro e cresce sempre più velocemente ad ogni concorso. Ora siamo a quota 61 e la speranza è che vengano vinti oggi… Buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

Euronumeri: –

(I numeri vincenti del concorso di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA