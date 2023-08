EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 1 agosto 2023

EUROJACKPOT: I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

Finalmente anche oggi, martedì 1 agosto 2023, sono stati ufficialmente estratti i 5+2 numeri vincenti dell’Eurojackpot, il gioco che si tiene in 19 paesi europei! Indovinandoli tutti e 7 ricordiamo che si porta a casa il jackpot massimo, che oggi ammonta alla bellezza di 98 milioni di euro. Dunque, mano alle schedine perché a brevissimo si potranno conoscere i numeri vincenti, ma nel frattempo è importante tenere a mente che, prima di darsi per vinti, occorre verificare con estrema cura la corrispondenza tra i numeri estratti e quelli giocati.

Per farlo, i giocatori più meticolosi oltre a ricorrere a questo sito, ilSussidiario.net, possono anche utilizzare il sito ufficiale del gioco, che oltre a riportare l’esito dell’estrazione, mette a disposizione un comodo sistema per verificare automaticamente la vincita. Ora, però, occhi puntati sui numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot, che possono essere trovati al fondo di questa pagina!

EUROJACKPOT: ATTESA PER LE ESTRAZIONI DI OGGI

Nella giornata di oggi, martedì 1 agosto 2023, si inaugura un nuovo mese di estrazioni dell’Eurojackpot, il concorso a premi che mette in palio un montepremi variabile tra i 10 e i 120 milioni di euro! Il gioco, protagonista in ben 19 paesi europei, ovviamente inclusa l’Italia, si gioca regolarmente tutti i martedì e i venerdì, mentre le variazioni del jackpot in palio dipendono dal fatto che sia stato o meno assegnato nell’estrazione precedente.

Nella giornata di oggi, dato che venerdì scorso nessun giocatore europeo è riuscito ad acciuffare il jackpot, l’Eurojackpot mette in palio la bellezza di 98 milioni di euro, sempre più vicini al massimo disponibile! Tentare la fortuna piazzando la propria scommessa, inoltre, non è affatto difficile, perché ai giocatori sarà richiesto semplicemente di indicare 5 numeri tra l’1 e il 50, più altri 2 Euronumeri tra l’1 e il 12, che assieme costituiranno la propria scommessa valida l’estrazione. Il costo per partecipare all’Eurojackpot, inoltre, è di appena 2 euro.

EUROJACKPOT: PREMI IN PALIO ED ULTIME VITTORIE

Se da un lato giocare all’Eurojackpot è veramente facile ed economico, dall’altro sono anche piuttosto alte le possibilità di vincita! Infatti, oltre al jackpot massimo in palio, ottenibile indovinando tutti e 5+2 i numeri estratti, ci sono ben 11 altre categorie di vincita. Queste sono ripartite in base a quanti numeri si riesce ad indovinare complessivamente, e la minore è costituita dai punti 2+1.

I vari importi in palio nell’Eurojackpot, però, dipendono strettamente da quanti giocatori in tutta Europa decidono di giocare e da quanti, invece, vincono una qualche cifra. La ripartizione è proporzionale e per farci un’idea precisa possiamo recuperare l’esito dell’ultima estrazione, che si è tenuta venerdì 28 luglio. In quell’occasione 2 giocatori sono riusciti a mettere le mani sui punti da 5+1, portandosi a casa la bellezza di 1.259.396,50 di euro a testa. Con i punti da 2+1 (613.768 in totale), invece, i giocatori hanno vinto 9,20 euro. L’estrazione dell’Eurojackpot si terrà in diretta questa sera da Helsinki, e solamente in quel momento si potrà scoprire se si è riusciti a vincere un qualche ricco premio!

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 1 AGOSTO 2023

Combinazione vincente

2 – 44 – 38 – 9 – 40

Euronumeri

11 – 5

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











