Si apre aprile e proprio nel primissimo giorno del mese ci pensa l’Eurojackpot ad accoglierci – speriamo – caldamente con qualche importantissimo e ricchissimo premio che potrebbe addirittura rivelarsi milionario grazie al famoso e sempre ambito jackpot: le chance di vincerlo (è vero, non possiamo negarlo) sono piuttosto basse, pari ad una schedina su più di 139,8 milioni, ma al contempo è altrettanto vero che se riusciste ad aggiudicarvelo l’Eurojackpot potrebbe letteralmente cambiarvi la vita e togliervi qualsiasi incombenza economica gravi – o potrà gravare in futuro – sulle vostre spalle con un valore che anche nel peggiore dei casi sfiorerà cifre inimmaginabili per una normale vita lavorativa!

In particolare, oggi il jackpot in palio nell’Eurojackpot è arrivato a sfiorare l’incredibile somma di 17 milioni di euro dopo alcuni giorni di assestamento dopo l’azzeramento (da leggere come una vittoria finita nelle tasche di un fortunatissimo giocatore) al quale abbiamo assistito solamente la scorsa settimana; mentre se non aveste capito nulla di quello che abbiamo appena detto, permetteteci di ricordarvi che questo concorso funziona esattamente come il nostrano Superenalotto con un jackpot che parte da una cifra – in questo caso 10 milioni – e crescere fino al momento in cui qualcuno non lo vince e lo riporta al punto di partenza, con un limite fissato (e non presente nel Superenalotto) a 120 milioni!

COME SI GIOCA ALL’EUROJACKPOT: TUTTE LE REGOLE PER CERCARE DI DIVENTARE MILIONARI

Se voleste cimentarvi con il divertente concorso dell’Eurojackpot e non sapeste quali sono le regole da rispettare, permetteteci di ricordarvi che ce n’è di fatto una sola, ovvero quella che vi richiederà di scegliere un totale di 7 numeri e di pagare 2 euro per validare la puntata: dei 7 numeri – però – cinque dovranno riferirsi ad una prima combinazione che include tutte le cifre tra l’1 e il 50; mentre la seconda include tutte quelle tra l’1 e il 12 ed è composta (ovviamente) da una coppia, fermo restando che ovviamente tra cinquina e coppia potranno esserci anche dei numeri uguali tra loro!