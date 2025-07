Estrazione Eurojackpot dei numeri vincenti di martedì 1 luglio 2025: quanto vale il jackpot, le regole per partecipare al concorso e tutti i premi

È una sempre calorosa accoglienza quella che l’Eurojackpot ci riserva anche all’inizio di questo già caldissimo luglio del 2025, con il suo consueto concorso (il 53esimo negli ultimi sei mesi) che proprio questa sera si unirà a quelli già previsti anche per il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto, che dal conto loro troverete – nel caso in cui dovessero interessarvi – in un altro articolo che abbiamo già pubblicato e che aggiorneremo (esattamente come questo!) solo dopo l’estrazione.

Se non sapeste bene dove girarvi per partecipare all’Eurojackpot, permetteteci innanzitutto di dirvi che la cosa più importante che dovrete tenere a mente è che la possibilità di piazzare scommesse si chiuderà alle ore 19:30 con il concorso vero e proprio che inizierà solamente mezz’ora dopo e durerà una manciata scarsa di minuti; mentre altrettanto importante – specie se fossero già passate le 19:30 – è tenere a mente che il concorso tonerà solo il prossimo venerdì con un nuovo appuntamento.

COME FUNZIONA L’EUROJACKPOT E QUANTO SI VINCE: OCCHI PUNTATI SUL JACKPOT MILIONARIO

D’altra parte, vi farà certamente piacere sapere che partecipare all’Eurojackpot è veramente semplicissimo e adatto anche a chi non ha mai giocato a concorsi simili: nell’apposita schedina – che trovate sempre in qualsiasi punto Sisal, nelle agenzie di scommesse o anche in alcuni siti di queste ultime – vi basterà inserire innanzitutto cinque numeri che comporranno la vostra combinazione base, ai quali dovrete affiancarne poi altri 2 che si chiamano evocativamente “Euronumeri”; tutto per la misera cifra di 2 euro che dovrete, ovviamente, pagare.

Nel migliore dei casi – ovvero indovinando tutti e 7 i numeri – vi porterete a casa il sempre ambitissimo jackpot dell’Eurojackpot che oggi è arrivato a valere esattamente 32 milioni di euro: il suo valore funziona esattamente come quello del similare Superenalotto, aumentando ogni volta che non viene vinto e tornando al punto di partenza – ovvero 10 milioni – i caso di vincita; tutto fino ad un limite massimo di 120 milioni oltre i quali non può spingersi.