Come sempre il martedì, anche oggi – il 10 giugno 2025 – possiamo tornare a divertirci con l’Eurojackpot e i suoi numeri vincenti, tentando di aggiudicarci uno dei tantissimi premi in palio e, soprattutto, concorrendo a quel milionario jackpot che da sempre attira le attenzioni di migliaia e migliaia di giocatori tutti i giorni, o meglio – per essere precisi – tutti i martedì e i venerdì: proprio in queste due giornate, infatti, si tengono gli unici concorsi settimanali dell’Eurojackpot, con l’orario che dovete sempre tenere a mente che è quello delle 20 in punto per seguire l’annuncio dei numeri vincenti e il bottino in palio che varia di sorteggio in sorteggio sul modello del nostrano Superenalotto.

COS’È L’EUROJACKPOT E COME FUNZIONA: TUTTE LE REGOLE E IL VALORE DI OGGI DEL JACKPOT MILIONARIO

Se fosse la vostra primissima volta con l’Eurojackpot, permetteteci di approfondire quest’ultimo punto che abbiamo appena espresso, spiegandovi che tendenzialmente il jackpot milionario varia tra i 10 e i 120 milioni di euro: il suo valore – e qui torna il Superenalotto – dipende dall’esito dell’estrazione precedente, tornando al suo minimo in caso di vincita, oppure crescendo se nessuno tra i tantissimi giocatori riesce ad aggiudicarselo; mentre, visto che l’ultima vittoria risale a pochissime estrazioni fa, sappiate che oggi il suo valore ammonta alla comunque interessantissima cifra di 22 milioni di euro tondi!

Ovviamente, per aggiudicarvi il jackpot dell’Eurojackpot, tutto ciò che dovrete fare sarà indovinare con la vostra scommessa – basata su un totale di due combinazioni differenti, tra una cinquina di numeri e una coppia, al costo di appena 2 euro – tutti i numeri che verranno estratti in serata; mentre resta sempre fermo il punto che, a fronte di schedine che riportano solo una parte dei numeri vincenti (con il limite minimo fissato a tre), vi spetteranno tantissimi altri premi leggermente minori e talvolta – per quanto raramente – anch’essi milionari!