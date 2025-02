Rieccoci tornati ancora una volta tra queste righe per chiudere definitivamente il viaggio di oggi nell’Eurojackpot che tra una manciata scarsissima di minuti potrebbe rendervi milionari grazie al suo incredibile jackpot dal valore di esattamente 86 milioni di euro che potreste aggiudicavi nel caso in cui siate riusciti ad indovinare l’intera combinazione scopriremo assieme tra qualche riga!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 7 Febbraio 2025

D’altra parte, vi ricordiamo che potrete dirvi decisamente fortunati anche se avrete indovinato solo una parte dei numeri estratti, tanto che lo scorso venerdì tra i vincitori più fortunati si sono visti uscire tre premi da poco più di 846mila euro l’uno con la combinazione 5+1: tenendo le dita saldamente incrociate, vi lasciamo ora ai numeri vincenti di oggi – martedì 11 febbraio 2025 – dell’Eurojackpot, sempre accompagnati dai nostri auguri di buona fortuna!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 4 Febbraio 2025

EuroJackpot n.13 del 11/02/2025

Combinazione vincente

47 – 12 – 3 – 22 – 28

Euronumeri

1 – 12

Si riapre la sempre ricca settimana dell’Eurojackpot che tra la giornata di oggi – ovviamente martedì 11 febbraio 2025 – e quella di venerdì 14 tornerà protagonista di due differenti estrazioni che potrebbero rendervi (letteralmente!) milionari, il tutto con la semplicissima richiesta di scegliere una manciata di numeri che vi piacciono o che ritenete fortunati e con un pagamento di appena due euro: senza correre troppo avanti – e non preoccupatevi che alle regole dell’Eurojackpot ci torneremo tra pochissime righe -, la prima cosa che ci teniamo a ricordarvi è che l’estrazione si terrà esattamente alle ore 20 (assieme al nostrano tris lottifero) con la chiusura della finestra di gioco sempre fissata per una mezzora esatta prima del sorteggio.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 31 Gennaio 2025

COME SI GIOCA E QUANTO SI VINCE ALL’EUROJACKPOT: IL JACKPOT MILIONARIO DI OGGI

Immaginando che non siano ancora passate le 19:30 – appunto, mezzora prima dell’estrazione di oggi -, se voleste tentare la fortuna con l’Eurojackpot e non sapeste cosa fare allora seguiteci alla scoperta delle regole: dal conto vostro – fermo restando il costo di due euro citato prima – l’unica richiesta della Dea Bendata sarà quella di scegliere almeno 7 numeri divisi in due differenti combinazioni da cinque e due (la prima fino ad un massimo di 50, la seconda fino a 12); mentre se proprio foste indecisi potrete anche optare per il ‘quick pick‘ che vi assegnerà una serie di cifre del tutto casuali.

Fatto questo e pagata la scommessa, la vostra giocata all’Eurojackpot sarà automaticamente convalidata e valida per il sorteggio serale; mentre se vi chiedeste a quanto potrebbe ammontare la vostra eventuale vincita sappiate che non esistono cifre predefinite ma tutto dipenderà da quanti numeri indovinerete e da quanti altri giocatori centreranno la vostra stessa combinazione: l’unico bottino fisso è – ovviamente – il jackpot che varia di estrazione in estrazione ed oggi vale la bellezza di 86 milioni di euro!