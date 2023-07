Eurojackpot/ Estrazione di oggi, martedì 11 luglio 2023: i numeri vincenti

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI, 11 LUGLIO 2023

Nella giornata di oggi, martedì 11 luglio 2023, si terrà, come di consueto, una nuova estrazione dell’Eurojackpot, il gioco a premi che si tiene in ben 19 paesi europei e che mette in palio ogni settimana, per ben due volte, un jackpot variabile tra i 10 milioni e i 120 milioni di euro. Insomma, quello odierno è il primo appuntamento, che poi si ripeterà nella giornata di venerdì 14 luglio, prima di tornare solamente la prossima settimana.

In queste nuova settimana di estrazioni dell’Eurojackpot, dato che l’ultimo montepremi massimo è stato vinto appena un paio di settimane fa, ci sono in palio 39 milioni di euro, che seppur non sono 120 sono comunque un premio veramente ottimo! L’unico modo per portarsi a casa a premio complessivo, lo ricordiamo, è quello di indovinare tutti e 7 (o, meglio, i 5+2) numeri estratti questa sera, ma fortunatamente sono previsti anche numerosi altri premi minori per chi ne indovina solamente una parte. Giocare all’Eurojackpot, inoltre, è veramente facilissimo è richiede, semplicemente, di indicare 5 numeri compresi tra l’1 e il 50, più altri 2 Euronumeri compresi tra l’1 e il 12, ad un costo di appena 2 euro.

EUROJACKPOT: PREMI IN PALIO ED ULTIME VITTORIE

Insomma, per fortuna giocare all’Eurojackpot è veramente facilissimo e permetterà a qualsiasi giocatore, anche ai meno avvezzi ai concorsi a premi, di tentare la fortuna, portandosi a casa un ricchissimo premio! Infatti, oltre al jackpot assegnato con 5+2 numeri indovinati, sono previste ulteriori 11 categorie di vincite, tra cui la minore spetta a chi indovina 2+1 numeri tra quelli sorteggiati la sera.

Ricordiamo, inoltre, che le estrazioni dell’Eurojackpot vengono fatte ad Helsinki e valgono, ovviamente, per tutti e 19 i paesi europei, Italia compresa, che partecipano al gioco. In attesa di conoscere l’esito dell’estrazione odierna, per fare un esempio sui premi che vengono assegnati ogni settimana, recuperiamo quanto accaduto in occasione dell’estrazione di venerdì scorso, ovvero il 7 luglio 2023. Nessuno è riuscito a portarsi a casa il montepremi massimo dell’Eurojackpot, ma in compenso ben 3 giocatori fortunatissimi hanno indovinato i punti da 5+1, valsi ben 610.637,40 euro ad ognuno di loro. Ottimi anche i 9 premi da 114.790,30 euro assegnati, mentre il premio minore è valso 9,70 euro a ben 434.170 giocatori.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023

Combinazione vincente

Euronumeri

