Si terrà questa sera il 21esimo concorso annuale dell’Eurojackpot che ha dato inizio a questo 2025 veramente con il botto grazie a due jackpot vinti in rapidissima successione nell’arco di solamente una settimana ad inizio febbraio, riservandosi ora un pochino di pausa per far nuovamente crescere esponenzialmente quell’importantissimo e ricercatissimo bottino: non a caso visto che la scorsa settimana nessuno è riuscito a metterci le mani sopra – e a breve vedremo tutti gli esiti dell’ultimo sorteggio -, oggi il jackpot dell’Eurojackpot è arrivato all’incredibile valore di 61 milioni di euro; di poco superiore alla metà del valore massimo che – da regolamento – è fissato alla sbalorditiva cifra di 120 milioni di euro più volte vinti nel corso della lunga storia di questo concorso!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 7 Marzo 2025

TRA PREMI E REGOLE: TUTTO QUELLO CHE SERVE SAPERE PER PARTECIPARE ALL’EUROJACKPOT DI OGGI

Visto che li abbiamo anticipati, passiamo subito i riflettori sull’ultima estrazione dell’Eurojackpot – ovviamente quella di venerdì scorso, il 7 febbraio 2025 – che ha assegnato un montepremi complessivo da 13,8 milioni di euro distribuiti tra gli oltre 833mila vincitori: i premi più alti – in totale 3 identici tra loro, tutti vinti grazie ai punti ‘5+1’ – sono ammontati a quasi 725mila euro, seguiti sul podio da altri 7 fortunatissimi vincitori che se ne sono aggiudicati pochi più di 175mila con ‘5+0’ numeri indovinati; il tutto suggellato – nella terza posizione del nostro immaginario podio – da altri 34 vincitori che si sono portati a casa quasi 6mila euro l’uno!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 4 Marzo 2025

Se voleste provare ad essere tra questi fortunati vincitori dell’Eurojackpot e non aveste ancora piazzato la vostra scommessa odierna, sappiate che potrete farlo al massimo fino alle 19:30 (ovvero mezzora prima del sorteggio effettivo) recandovi in una qualsiasi ricevitoria tra le tantissime diffuse sul nostro bel territorio: chiedendo l’apposita schedina all’addetto al banco noterete che è divisa in due differenti sezioni nelle quali dovrete indicare – nella prima – cinque numeri e – nella seconda – altri due, pagando appena due euro per vederla convalidata e valida per il sorteggio di questa sera!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 28 Febbraio 2025