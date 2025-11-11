Eurojackpot, estrazione dei numeri vincenti di martedì 11 novembre 2025: quanto vale il jackpot, quali sono le regole per giocare e i premi in palio

È arrivata l’ora di scoprire, carissimi lettori, se questa sera di martedì 11 novembre 2025 ci permetterà di veder uscire il 14esimo jackpot dell’Eurojackpot di questo anno, con qualcuno tra voi (e ovviamente ve lo auguriamo!) che grazie a sette numeri indovinati potrebbe portarsi a casa la bellezza di 10 milioni di euro; oppure – se i numeri centrati fossero meno di sette – anche uno dei tantissimi altri premi in palio!

SUPERENALOTTO, LOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti oggi, Martedì 11 Novembre 2025

Come sempre, prima di darvi per vinti (o vincitori) vi invitiamo sempre a verificare che la combinazione qua sotto sia corretta dando un’occhiata anche al sito ufficiale del concorso; mentre ora vi lasciamo ai numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot!

EuroJackpot n.91 del 11/11/2025

Combinazione vincente

25 – 50 – 24 – 41 – 8

SUPERENALOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO, LOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti oggi, Venerdì 7 Novembre 2025

Euronumeri

8 – 9

Mentre torna in questa giornata di martedì 11 novembre 2025 a farci compagnia il sempre partecipatissimo Eurojackpot con il suo milionario bottino (al quale torniamo tra un attimo!), questo anno che sta volgendo sempre più al termine sembra avere le carte in regola per diventare uno di quelli storicamente più fortunati nell’ambito di questo concorso: solamente venerdì scorso, infatti, è stato vinto per l’ennesima volta il milionario jackpot, avvicinandoci al record assoluto dell’Eurojackpot toccato solamente quattro anni fa.

Visto che per tutti voi che desiderate partecipare al sorteggio dell’Eurojackpot il tema più importante resta – naturalmente – proprio quello dei premi che potreste riuscire ad aggiudicarvi, vi diciamo che oggi il jackpot è tornato a valere (come potrete facilmente immaginare!) appena 10 milioni di euro: venerdì scorso – come accennavamo poco fa -, infatti, era arrivato a 54 milioni ed è stato vinto (nuovamente) da una giocatore tedesco!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 11 Novembre 2025

TUTTO LO STORICO DEI PREMI VINTI NELL’EUROJACKPOT: IL 2025 POTREBBE ESSERE L’ANNO PIÙ FORTUNATO

Recuperato il valore di oggi del jackpot in palio per tutti voi che tenete ben stretta tra le mani la vostra schedina per questa sera – e in caso contrario, vi invitiamo a correre al più presto a giocarvela -, possiamo tornare all’argomento con il quale abbiamo aperto questo articolo: sono stati, infatti, ben 13 i bottini milionari vinti fino a questo momento nel corso del 2025, per un totale di – addirittura – 68,5 milioni di euro!

Un valore – 13 jackpot vinti nell’Eurojackpot – identico a quello dello scorso anno, ma con ancora due mesi che ci separano dalla fine del 2025; mentre storicamente l’anno numericamente più fortunato è stato il 2021 con addirittura 17 volte in cui il bottino è stato azzerato, ma (per così dire) “solo” con 53,4 milioni complessivi: nella categoria strettamente economica, infatti, è stato proprio il 2024 l’anno migliore con ben 81,4 milioni assegnati in 12 mesi!