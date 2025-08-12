Estrazione Eurojackpot dei numeri vincenti di martedì 12 agosto 2025: quanto vale il jackpot, le regole per partecipare al concorso e tutti i premi

Si è nuovamente (per l’ennesima volta quest’anno) azzerato il milionario premio in palio nell’Eurojackpot, pronto questa sera a garantire qualche altra ricchissima occasione a chiunque sarà abbastanza fortunato da riuscire a compilare una schedina che si rivelerà vincente con il sorteggio dei numerini odierno pronto a farci compagnia allo scoccare delle ore 20, in concomitanza con la versione tutta italiana – ovviamente il Superenalotto – del medesimo concorso!

Visto che per vincere, la prima cosa che dovrete fare è giocare, vi ricordiamo che dopo aver compilato la vostra schedina con i vostri 7 numeri preferiti, non vi resterà che pagare la vostra scommessa con solamente 2 euro e mettervi comodi fino allo scoccare delle ore 20 per scoprire – ovviamente qui, assieme a noi de ilSussidiario.net – tutti i numeri vincenti estratti oggi; mentre se foste arrivati tardi (dopo le 19:30 non potrete, infatti, più compilare alcuna schedina), dovrete ripiegare necessariamente sull’estrazione del prossimo venerdì.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’EUROJACKPOT: COME GIOCARE, ORARI E PROSSIME ESTRAZIONI

Curiosi di sapere quanto potereste vincere questa sera? La prima cosa da dire è che dopo la vincita del jackpot di venerdì scorso, l’Eurojackpot oggi vi regalerà la comunque ottima cifra di 10 milioni; certamente distante da quei 120 milioni massimi che può raggiungere, ma che fino a ora in questo 2025 abbiamo visto solamente un paio di volte; con tutti quegli altri interessantissimi premi che vi spettano se di numeri ne indovinate solamente una parte, come gli un milioni e 16mila vinti – sempre venerdì – da chi di numeri ne aveva 6 sulla sua schedina.

Importante da dirvi, prima di lasciarvi alla vostra lunga attesa per scoprire se siete diventati i fortunatissimi titolari di qualche (speriamo!) milionario premio è che – a differenza di quanto potreste credere, visto che il Lotto e gli altri giochi italiani si comporteranno in questo modo – è che nonostante Ferragosto, il prossimo venerdì non ci saranno pause, con un nuovo appuntamento con l’Eurojackpot ad attendervi!