EUROJACKPOT I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 12 Dicembre 2023

EUROJACKPOT: I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

Anche oggi, come ogni martedì e venerdì, l’appuntamento è lo stesso con il gioco dell’Eurojackpot, concorso europeo che vede due estrazioni settimanali che si tengono live a Helsinki, in Finlandia. Il jackpot oscilla tra i 10 ai 120 milioni: nella giornata di oggi sarà di 49 milioni. Ogni volta che qualcuno indovinerà i 5+2 numeri, questo tornerà a 10.

Questo continuerà a salire fino a toccare i 120 milioni o fino a quando qualcuno non indovinerà i 7 numeri. Al concorso dell’Eurojackpot, i 5 numeri vanno scelti dall’1 al 50 mentre i 2 euronumeri dall’1 al 12. I numeri si possono poi controllare sul sito dell’Eurojackpot o in ricevitoria, portando con sé la schedina cartacea.

EUROJACKPOT: COME GIOCARE AL FORTUNATO CONCORSO

Come ogni martedì e venerdì, anche oggi, 12 dicembre, l’appuntamento è con l’Eurojackpot. Il concorso europeo, fortunatissimo, offre la possibilità di vincere premi importanti che vanno dai 10 ai 120 milioni. Il montepremi è variabile e cambia in base alla vincita dell’estrazione precedente: se infatti vengono indovinati i 5 + 2 numeri, il montepremi torna a 10 milioni. Al contrario continua a salire se nell’estrazione della volta prima non vengono centrati tutti i numeri. Il jackpot può arrivare a 120 milioni di euro: è questo infatti il tetto massimo. Nell’estrazione di oggi saranno 49 i milioni in palio.

Per giocare basta scegliere 5 numeri compresi tra l’1 e il 50 ai quali vanno aggiunti altri 2 Euronumeri che invece dovranno essere compresi tra l’1 e il 12. L’estrazione, ricordiamo, è europea: si può giocare in tutti gli Stati del Vecchio Continente ben due volte a settimana, il martedì e il venerdì.

EUROJACKPOT: COS’È SUCCESSO NELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Cos’è successo nell’ultima estrazione dell’Eurojackpot? Come abbiamo visto, in base a quanto viene vinto nell’estrazione precedente, viene definito il montepremi della successiva. Oggi il montepremi è di 49 milioni: questo vuol dire che nell’ultima estrazione nessuno ha indovinato i 5 + 2 numeri. Sono in 3, però, ad aver indovinato 5 + 1 numeri e hanno portato a casa 612.134,70 € ciascuno. 7 giocatori, invece, hanno indovinato 5 numeri e hanno portato a casa 147.949,50 €. 50 giocatori hanno indovinato 4 + 2 numeri e questi hanno vinto 3.416,50 € ciascuno. In totale in questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 746.715 premi, per un totale di 11.690.505 € vinti.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2023

EuroJackpot n.99 del 12/12/2023

Combinazione vincente

20 – 40 – 8 – 34 – 2

Euronumeri

9 – 12

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











